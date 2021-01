Universitarios reclaman un ‘Menú por el planeta’

“Cambiar nuestra alimentación no es lo único que frenará la crisis climática, pero no podemos frenar la crisis climática sin cambiar nuestra alimentación”, advierte June Monge, estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad Pompeu Fabra. Ella es portavoz de ‘Menú Por El Planeta’, un movimiento integrado por nuevas generaciones de estudiantes. Ellos son conscientes de que el modelo alimentario actual no funciona. Para ellos es necesario comenzar a crear el cambio a partir de la alimentación, apostando por opciones más sostenibles.