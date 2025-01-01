Ayuso cede ante los bomberos y reconoce que las competencias son suyas tras culpar al Gobierno central

La Comunidad de Madrid se abre por primera vez a contratar a los brigadistas externalizados durante los 12 meses. El presidente de Tragsa rechaza la propuesta de Ayuso de introducir a los bomberos en el convenio de las BRIF porque su organización es distinta
| etiquetas: pp , ayuso , madrid , cam , incendios , bomberos , tragsa
Se le piden esos conocimientos al jardinero municipal que corta el césped de la rotonda más más cercana a vuestra casa y no a la presidenta/e de vuestra comunidad autónoma.
Es una vergüenza que en un país desarrollado y en lo que se supone una democracia, cualquier mindundi este al cargo de puestos que conllevan la responsabilidad de poner vidas en juego. De lo de la pasta ya ni hablamos porque.... es de traca.
Obviais una parte muy importante: Esas titulaciones no certifican integridad, ganas de trabajar, capacidad para asumir responsabilidades... Estáis justificando la mala fe asumiendo que es ignorancia y eso es peligroso.
Una habilitación.
No es mala idea
En el peor no uno, sino todos los secretarios, ayudantes y consultores son iguales que el político de turno y no porque los haya escogido él, sino porque los ha tenido que contratar para pagar los favores que le han permitido llegar a sentarse en ese sillón.
El hermano de, la hija de, el cuñado de...
Sea como fuere, me alegro por los bomberos.
La lucha es el único camino!
El voto debe ser universal. Los candidatos deben demostrar unos conocimientos mínimos
Asi debe seguir siendo.
Por cierto, los programas electorales son legalmente vinculantes ? Solo indican "objetivos' o también los medios que se pretenden emplear para esos objetivos ?
MAR si que lo sabía.
A la mayoría de ciudadanos les gustan este tipo de políticos y les votan en masa
Que no te gusten a ti es tu problema.
Pero los ciudadanos eligen a aquellos que mejor les representan.
Si cada día es más fácil encontrar comportamiento idiotas en la ciudadanía , lo normal es que tengamos políticos acordes
Lo peor de Ayuso es que no es más que una marioneta.
Está ahí para entender al populacho . Ninguna de las ideas que la oyes son suyas. Se las dictan los que realmente gobiernan en la sombra.
Y a esos no les puedes votar.
Ayuso no es más que la cara visible de un movimiento por el poder donde participan empresarios, grandes familias, periodistas, bancos, etc
Nada más.
Pues parecen estar para poner el cazo, sin asumir responsabilidad alguna.
Qué pocas hostias y expropiaciones se llevan para lo mucho que joden, la verdad.
p.d. naah, seguro que es como "las mejoras" de sanidad que firmo dos veces y lleva incumpliendo sistematicamente desde entonces.