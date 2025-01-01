edición general
Ayuso cede ante los bomberos y reconoce que las competencias son suyas tras culpar al Gobierno central

La Comunidad de Madrid se abre por primera vez a contratar a los brigadistas externalizados durante los 12 meses. El presidente de Tragsa rechaza la propuesta de Ayuso de introducir a los bomberos en el convenio de las BRIF porque su organización es distinta

comentarios
Comentarios destacados:          
ipanies #1 ipanies
Hay que hacer un examen de oposición a los cargos electos para puestos de responsabilidad. Los ciudadanos pueden elegir a quien quieran, pero deben demostrar conocimiento de la constitución, del régimen local, de su estatuto de autonomía y conocimientos sobre el área que va a dirigir.
Se le piden esos conocimientos al jardinero municipal que corta el césped de la rotonda más más cercana a vuestra casa y no a la presidenta/e de vuestra comunidad autónoma.
Deviance #3 Deviance *
#1 Tal cual.
Es una vergüenza que en un país desarrollado y en lo que se supone una democracia, cualquier mindundi este al cargo de puestos que conllevan la responsabilidad de poner vidas en juego. De lo de la pasta ya ni hablamos porque.... es de traca.
Kantinero #8 Kantinero
#1 #3 #7 No seis inocentes, sabe muy bien cuales son sus competencias, pero una víbora no deja de ser una víbora
ipanies #11 ipanies
#8 Puede ser, pero yo preferiría que las titulaciones que dicen tener sean comprobadas y que tengan que superar una prueba para acceder a los puestos de responsabilidad remunerados con más de 50k... Creo que no es mucho pedir.
Arkhan #20 Arkhan
#11 Por un lado las titulaciones que dicen tener deben ser comprobadas pero no antes de acceder al cargo, antes de poder tener su nombre puesto en una papeleta con la que pueda ser electo.

Obviais una parte muy importante: Esas titulaciones no certifican integridad, ganas de trabajar, capacidad para asumir responsabilidades... Estáis justificando la mala fe asumiendo que es ignorancia y eso es peligroso.
ipanies #21 ipanies
#20 Ya se que una titulación universitaria no garantiza profesionalidad ni decencia siquiera, pero al menos me gustaría que no nos mintiesen ya desde el currículum.
Arkhan #26 Arkhan
#21 Nada más sencillo que exigir ese registro de titulaciones en un momento oportuno, aplicar la ley en referencia a ello que ya tenemos sobre la falsedad en documentos públicos y redactar una normativa que fomente que esa información facilitada sea veraz.
flyingclown #27 flyingclown *
#21 A mi me cuesta pensar que políticos que han dejado los estudios puedan estar una hora concentrados en una reunión de trabajo. Muchos me parecen que son de los que mandan audios por whasapp por que no saben escribir.
Deviance #13 Deviance
#8 Ya coño, si eso ya lo sabemos muchos, a lo que vamos es a que esas víboras no debieran gobernar ni su comunidad de vecinos. Punto.
1 K 20
#31 Frank84
#8 tal cual. Y como el relato es lo único que parece importar, pues a mentir como si no hubiese mañana
#7 chavi
#1 Previos a ser nombrados o ser candidatos.

Una habilitación.

No es mala idea
OCLuis #9 OCLuis *
#1 A un cargo político no se le exige nada de eso. Sin embargo, su secretario tiene que saber idiomas, informática, tener experiencia y ser espabilado. Eso en el mejor de los casos.
En el peor no uno, sino todos los secretarios, ayudantes y consultores son iguales que el político de turno y no porque los haya escogido él, sino porque los ha tenido que contratar para pagar los favores que le han permitido llegar a sentarse en ese sillón.
El hermano de, la hija de, el cuñado de...
sotillo #12 sotillo
#1 No hay solución, renunciar a toda esperanza, bueno a toda no, queda una oportunidad, los evangelistas dicen que el fin esta cerca, si es verdad y se lleva a los suyos tendríamos una oportunidad
obmultimedia #18 obmultimedia
#1 Jugada maestra la del gobierno central en subir el salario a los bomberos bajo el convenio estatal y dejar en evidencia que las CCAA tienen que hacerse cargo de la parte autonomica del convenio. Ahora Ayuso ha tenido que recoger cable al quedar al descubierto que mentia.
2 K 32
ipanies #19 ipanies
#18 Una lastima que, aparentemente, solo se mejoran las condiciones laborales de los bomberos forestales para dejar en evidencia al rival político cuando estaban incumpliendo lo pactado desde hace meses.
Sea como fuere, me alegro por los bomberos.
La lucha es el único camino!
#24 diablos_maiq
#1 Algo parecido se debería exigir para poder votar. Como mínimo, demostrar que se han leído los programas electorales de las diferentes candidaturas.
ipanies #28 ipanies
#24 No, el sufragio debe seguir siendo universal si no queremos complicarnos en exceso de momento...
#29 diablos_maiq *
#28 seguirá siendo universal, pero debe asegurase que la gente sabe qué es lo que vota
#30 chavi
#24 Disiento.

El voto debe ser universal. Los candidatos deben demostrar unos conocimientos mínimos
#32 diablos_maiq
#30 y sigue siendo universal: todo el mundo puede conocer los programas electorales.
#34 chavi *
#32 Claro. Y votar.

Asi debe seguir siendo.

Por cierto, los programas electorales son legalmente vinculantes ? Solo indican "objetivos' o también los medios que se pretenden emplear para esos objetivos ?
Ovlak #33 Ovlak
#1 ¿Piensas que el problema es que no lo sabía?
ipanies #36 ipanies
#33 No tengo ninguna duda de que ella, personalmente ella, no tiene ni puta idea de la mitad de las cosas que debería saber.
MAR si que lo sabía.
#35 daniMate
#1 ya se hace y aprueban con mayoría absoluta
A la mayoría de ciudadanos les gustan este tipo de políticos y les votan en masa

Que no te gusten a ti es tu problema.

Pero los ciudadanos eligen a aquellos que mejor les representan.

Si cada día es más fácil encontrar comportamiento idiotas en la ciudadanía , lo normal es que tengamos políticos acordes


Lo peor de Ayuso es que no es más que una marioneta.
Está ahí para entender al populacho . Ninguna de las ideas que la oyes son suyas. Se las dictan los que realmente gobiernan en la sombra.
Y a esos no les puedes votar.

Ayuso no es más que la cara visible de un movimiento por el poder donde participan empresarios, grandes familias, periodistas, bancos, etc
#2 Suleiman
Como se debe haber visto para que ceda... Es un hecho histórico.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Las orejas al lobo las ha visto esa ,,,,,,,,, xD
rob #14 rob
#2 ¡Que va! Lo hace por darle por el culo a Feijóo.
Nada más.
reivaj01 #22 reivaj01
#2 Poco cede pa lo guapa que es
#15 Pivorexico *
Creo que los "presidentes autonómicos" deberían pasar a denominarse "Reyes autonómicos "

Pues parecen estar para poner el cazo, sin asumir responsabilidad alguna.
nereira #16 nereira
Sir #6 Sir
Es muro de pago la noticia, ¿no?
Milmariposas #17 Milmariposas
Cínica es su tercer apellido
Castigadordepagascalers #5 Castigadordepagascalers
Por aquí seguirán habiendo soplapollas derecharras negando la mayor como auténticos tontos de la linde que acaba. Y encima piden respeto. xD xD

Qué pocas hostias y expropiaciones se llevan para lo mucho que joden, la verdad. :popcorn:
#23 UNX
Ayuso ha hecho otro coletas.
johel #37 johel *
Esperad esperad, ¿ayuso no esta a otros? ¿Es el mundo today?
p.d. naah, seguro que es como "las mejoras" de sanidad que firmo dos veces y lleva incumpliendo sistematicamente desde entonces.
#25 josejon
¿Ha pedido perdón?
Asnaeb #10 Asnaeb
Ayuso es una patosa política, pero sus fanboys nunca lo van a ver.
