Las universidades de EE.UU. enfrentan problemas por caída en matrículas extranjeras

Los indicios de una disminución en las matriculaciones internacionales inquietaron a las universidades en todo Estados Unidos. Las instituciones con un gran número de alumnos extranjeros y pequeño presupuesto tuvieron poco colchón financiero para protegerse de las fuertes pérdidas en ingresos por matrículas. Según un análisis de Associated Press, los estudiantes extranjeros representaron al menos el 20% de las matrículas en más de 100 universidades con dotaciones de menos de 250.000 dólares por estudiante.