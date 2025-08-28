edición general
10 meneos
19 clics
Las universidades de EE.UU. enfrentan problemas por caída en matrículas extranjeras

Las universidades de EE.UU. enfrentan problemas por caída en matrículas extranjeras

Los indicios de una disminución en las matriculaciones internacionales inquietaron a las universidades en todo Estados Unidos. Las instituciones con un gran número de alumnos extranjeros y pequeño presupuesto tuvieron poco colchón financiero para protegerse de las fuertes pérdidas en ingresos por matrículas. Según un análisis de Associated Press, los estudiantes extranjeros representaron al menos el 20% de las matrículas en más de 100 universidades con dotaciones de menos de 250.000 dólares por estudiante.

| etiquetas: universidad , eeuu , matrículas extranjeras
8 2 0 K 116 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 116 actualidad
Gry #2 Gry
Creo que esa era la idea. Todo empezó con un rifirrafe de Trump con Harward
1 K 24
ur_quan_master #3 ur_quan_master
A ver si Trump repite mandato y vemos la caída de otra superpotencia para antes de 2030.
0 K 12
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Make America Great Again
0 K 10
#5 Katos
#1 no se si great o no. Pero que veían que esto iba a pasar era obvio
0 K 6
quitamelpiedencima #4 quitamelpiedencima
Me ha dado por buscar la noticia en Associated Press y leer la ley promulgada por el departamento de seguridad nacional enlazada en la noticia. Os lo pongo aquí por si os entra curiosidad.

www.federalregister.gov/documents/2025/08/28/2025-16554/establishing-a

Por lo que he leído, es básicamente una ley contra algunos estudiantes que vienen de la PRC. No imaginaba que fueran tantos como para poner en riesgo los presupuestos de las universidades del país.
0 K 9

menéame