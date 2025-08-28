Las universidades de EE.UU. enfrentan problemas por caída en matrículas extranjeras

Los indicios de una disminución en las matriculaciones internacionales inquietaron a las universidades en todo Estados Unidos. Las instituciones con un gran número de alumnos extranjeros y pequeño presupuesto tuvieron poco colchón financiero para protegerse de las fuertes pérdidas en ingresos por matrículas. Según un análisis de Associated Press, los estudiantes extranjeros representaron al menos el 20% de las matrículas en más de 100 universidades con dotaciones de menos de 250.000 dólares por estudiante.
www.federalregister.gov/documents/2025/08/28/2025-16554/establishing-a
Por lo que he leído, es básicamente una ley contra algunos estudiantes que vienen de la PRC. No imaginaba que fueran tantos como para poner en riesgo los presupuestos de las universidades del país.