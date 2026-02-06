edición general
Universidades desmiente el bulo sobre la caducidad de los títulos universitarios anteriores a Bolonia

La equivalencia de las licenciaturas con los másteres se mantiene sin que sea necesario descargarse un certificado

3 comentarios
#1 Leon_Bocanegra
Un bulo que para nada vendría de la derecha. Esa gente nunca haría eso
drocab2012 #3 drocab2012
Quien tiene un título pre-bolonia ha estudiado mas y mejor, tendria que ser al revés...
#2 flixter
Siendo cierto: si tienes intención de irte a Europa, y tienes un título pre-bolonia, pide el certificado y ahorrate dolores de cabeza.
