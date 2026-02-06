·
Universidades desmiente el bulo sobre la caducidad de los títulos universitarios anteriores a Bolonia
La equivalencia de las licenciaturas con los másteres se mantiene sin que sea necesario descargarse un certificado
|
etiquetas
:
universidades
,
bulo
,
títulos
,
bolonia
,
licenciatura
#1
Leon_Bocanegra
Un bulo que para nada vendría de la derecha. Esa gente nunca haría eso
2
K
44
#3
drocab2012
Quien tiene un título pre-bolonia ha estudiado mas y mejor, tendria que ser al revés...
1
K
18
#2
flixter
Siendo cierto: si tienes intención de irte a Europa, y tienes un título pre-bolonia, pide el certificado y ahorrate dolores de cabeza.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
