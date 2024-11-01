Las universidades de Corea del Sur tienen un problema existencial: los jóvenes coreanos quieren ser médicos

La expansión de los cupos de acceso a medicina, en un intento gubernamental por paliar la escasez de médicos en una sociedad cada vez más envejecida, y la búsqueda de seguridad individual, la proliferación de la IA y la percepción de que las humanidades y las ciencias ya no garantizan estabilidad laboral (Japón experimenta un fenómeno parecido), están socavando garantizar un equilibrio en la formación profesional necesario para el país. Más de una cuarta parte de los estudiantes con las mejores notas prefieren medicina.