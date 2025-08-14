Universidades asiáticas ya absorben a los estudiantes que planeaban sus carreras en Estados Unidos

El clima que viven los estudiantes extranjeros en Estados Unidos ha hecho que la educación superior estadounidense sea una propuesta más arriesgada para ellos. Otros países están ansiosos por aprovecharla. Durante años, países de Asia han estado fortaleciendo sus universidades y promocionándolas entre estudiantes de todo el mundo. Con alternativas más atractivas, la postura hostil de la administración Trump podría acelerar el declive de la preeminencia de la educación superior estadounidense.