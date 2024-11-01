·
La Universidad de Burgos diseña un reposapiés que mejora la atención de menores con TDAH
'Youcanroll' fue diseñado por estudiantes de Ingeniería de Organización Industrial y Terapia Ocupacional tras una necesidad detectada por Neured
univerdidad de burgos
,
reposapiés
,
menores
,
tdah
#1
doppel
tus impuestos bien invertidos
0
K
20
#4
Vactor20
#1
Es un proyecto hecho por estudiantes, no solo inviertes en el proyecto en si, sino en la formación de esos estudiantes. Pero ya tenemos al listo de turno que quiere pegar el chascarrillo.
1
K
15
#2
Torrezzno
Han inventado un rodillo de aliexpress?
0
K
20
#3
Furiano.46
*
Un rodillo que cuando te despistas, te suelta un corrientazo
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
