La universidad del Burger King quiere abrir sede en el Calatrava de Oviedo

El fondo británico Cinven, principal accionista en España de la cadena de restaurantes de comida rápida, ha ampliado su control de la Alfonso X El Sabio.

#2 sald64059
Por fin mis conocimientos sobre el salchichonio serán reconocidos.
juandeirun #1 juandeirun
La universidad de enseñanza basura?
La universidad de enseñanza rápida?
La universidad de enseñanza chatarra?
