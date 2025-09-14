Mientras la crisis avanza los líderes de la UE aumenta su griterío por la guerra. Todo es una gran distracción para sus poblaciones que viven la crisis económica . Porque esta claro que la guerra de la UE y de la OTAN no tiene una estrategia coherente. Están malgastando dinero en defensa, saqueando activos rusos congelados (valorados en 300 000 millones de euros, confiscados por la UE) y usándolos para comprar armas estadounidenses por valor de 800 000 millones de euros —otra nación al borde de la quiebra— para canalizarlas a Ucrania.