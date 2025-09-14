edición general
10 meneos
29 clics

La Unión Europea se ha convertido en enemiga de sus ciudadanos

Mientras la crisis avanza los líderes de la UE aumenta su griterío por la guerra. Todo es una gran distracción para sus poblaciones que viven la crisis económica . Porque esta claro que la guerra de la UE y de la OTAN no tiene una estrategia coherente. Están malgastando dinero en defensa, saqueando activos rusos congelados (valorados en 300 000 millones de euros, confiscados por la UE) y usándolos para comprar armas estadounidenses por valor de 800 000 millones de euros —otra nación al borde de la quiebra— para canalizarlas a Ucrania.

| etiquetas: unión europea , guerra de ucrania , von der leyen
9 1 4 K 89 politica
8 comentarios
9 1 4 K 89 politica
#1 detectordefalacias
La UE no, solo sus dirigentes... Hay que recordar que a esos los podemos poner y quitar nosotros
1 K 31
carakola #2 carakola
#1 ¿De verdad podemos? Ni siquiera somos capaces de salir de gobiernos del PPSOE aquí en España.
1 K 32
ochoceros #3 ochoceros
#2 No es que no salgamos del bipartidismo, con uno de los partidos creado por ministros franquistas y el otro "comprado" en el 74 (Suresnes) para hacerle de muleta, es que seguimos teniendo el país secuestrado por el franquismo al no haber depurado en la transición y permitir que se reproduzcan por nepotismo la justicia, el ejército, la iglesia, la monarquía, las FFCCSE, etc... enquistadas a la fuerza en el estado desde el 36.
1 K 22
#5 TheMilk
#2 Pues quizás sí se pueda. ¿Cuántos diputados sacó Podemos la primera vez que se presentaron? Si toda esa gente votara en las Europeas (que tradicionalmente tienen una altísima abstención) algo se podría mover la balanza.
Pero al mitad de la gente ni se entera de cuándo son las elecciones europeas.
0 K 10
#8 detectordefalacias
#2 Poder podemos, si no salimos es porque no queremos.
Yo no he votado PPSOE en mi vida: ni aquí, ni en Europa, ni nunca.
0 K 11
karakol #6 karakol
La cosa viene viciada desde el principio, cuando en vez de ser la Europa de los Pueblos que todos soñábamos, decidieron que esto iba a ser la Europa de los Mercaderes, y los intereses de los mercaderes nunca jamás son los del pueblo.

Esto solo lo soluciona el fuego purificador.
0 K 20
reivaj01 #4 reivaj01
El titular es erróneo.
La Unión Europea no se ha convertido en nada, ha sido enemiga de sus ciudadanos desde el minuto uno.
0 K 12
suppiluliuma #7 suppiluliuma
De la entradilla: Están malgastando dinero en defensa, saqueando activos rusos congelados (valorados en 300 000 millones de euros, confiscados por la UE) y usándolos para comprar armas estadounidenses por valor de 800 000 millones de euros —otra nación al borde de la quiebra— para canalizarlas a Ucrania

Mientras tanto, en el mundo real.

www.politico.eu/article/germanys-defense-donald-trump-air-defense-wash [[El plan de rearme alemán por valor de…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame