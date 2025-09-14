La Unión Europea se ha convertido en enemiga de sus ciudadanos

Mientras la crisis avanza los líderes de la UE aumenta su griterío por la guerra. Todo es una gran distracción para sus poblaciones que viven la crisis económica . Porque esta claro que la guerra de la UE y de la OTAN no tiene una estrategia coherente. Están malgastando dinero en defensa, saqueando activos rusos congelados (valorados en 300 000 millones de euros, confiscados por la UE) y usándolos para comprar armas estadounidenses por valor de 800 000 millones de euros —otra nación al borde de la quiebra— para canalizarlas a Ucrania.
| etiquetas: unión europea , guerra de ucrania , von der leyen
Pero al mitad de la gente ni se entera de cuándo son las elecciones europeas.
Yo no he votado PPSOE en mi vida: ni aquí, ni en Europa, ni nunca.
Esto solo lo soluciona el fuego purificador.
La Unión Europea no se ha convertido en nada, ha sido enemiga de sus ciudadanos desde el minuto uno.
Mientras tanto, en el mundo real.
www.politico.eu/article/germanys-defense-donald-trump-air-defense-wash [[El plan de rearme alemán por valor de… » ver todo el comentario