La Unión Europea estudia préstamo a Ucrania con activos rusos congelados

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) discutieron en la capital danesa la posibilidad de un nuevo crédito a Kiev usando parte del dinero que Occidente inmovilizó a Rusia desde su invasión en 2022. Los encargados de las carteras económicas discuten sobre la legalidad de esta medida en medio de advertencias del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Occidente confiscó unos 210.000 millones de euros de Rusia, de los cuales unos 194.000 millones están depositados en entidades del viejo continente.