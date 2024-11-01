edición general
La Unión de Comerciantes se prepara para «el siguiente paso legal» contra el desembarco de Costco en Asturias: «Se salta la ley»

Califica el informe de Sekuens de «chapuza jurídica», incumpliendo normas urbanísticas y los requisitos mínimos para justificar la implantación del hipermercado

johel
#4 casi  media
xyria
#5 Cierto.
Cometeunzullo
Ya les han metido la puntita, que se den por jodidos.
xyria
¿Esta no es una cadena de supermercados británica?
johel
#2 norteamericana, es la que vende en paquetes de kilo y medio lo que tu comprarias en bandejas de 150 gramos.
xyria
#3 Ah, gracias por la aclaración. Juraría que la vi en Londres.
robustiano
#3 Sí, estos gringos consumen como si tuvieran tres planetas Tierra a su disposición... ¬¬
imaginateca
#6 Siete. Los que hemos estado consumiendo como tres planetas hemos sido los europeos.
johel
#6 Lo jodido es que en españa no es especialmente barato, requiere ser socio y el que tengo "cerca" siempre esta lleno.
amusgada
A ver si en 5-7 años llegan a juicio y así nos enteramos cómo puede ser puto estratégico ponerle el culo y los terrenos a una multinacional americana que básicamente es un mayorista de alimentación
