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Unicornios  

Galería. Explora estas representaciones del legendario y mítico unicornio en la literatura y el arte europeos.

| etiquetas: galería , unicornios , europa
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2 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Lo que me gusta de esta figura legendaria es que podría existir perfectamente, no tiene ningún elemento con el que no haya experimentado la naturaleza.

Aquí en la Tierra o en otro planeta. Es perfectamente verosímil.
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eltxoa #2 eltxoa
Estos urbanitas... :troll:
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