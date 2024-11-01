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Unicornios
Galería. Explora estas representaciones del legendario y mítico unicornio en la literatura y el arte europeos.
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#1
Leclercia_adecarboxylata
Lo que me gusta de esta figura legendaria es que podría existir perfectamente, no tiene ningún elemento con el que no haya experimentado la naturaleza.
Aquí en la Tierra o en otro planeta. Es perfectamente verosímil.
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#2
eltxoa
Estos urbanitas...
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Aquí en la Tierra o en otro planeta. Es perfectamente verosímil.