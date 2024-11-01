edición general
9 meneos
31 clics
El único caso en el mundo: la historia del niño que logró curarse de un cáncer cerebral terminal

El único caso en el mundo: la historia del niño que logró curarse de un cáncer cerebral terminal

El niño belga fue catalogado como “un milagro”, y es que el cáncer que tenía desde los seis años desapareció completamente, contra todo pronóstico

| etiquetas: cancer , cura
7 2 0 K 12 ciencia
1 comentarios
7 2 0 K 12 ciencia
#1 Martillo_de_Herejes
Jaque mate, malditos ateos ciencistas... Acabaréis todos en el infierno :troll:
0 K 7

menéame