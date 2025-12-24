edición general
La única celebración de Navidad de España declarada Patrimonio de la Humanidad está en Mallorca

Una tradición religiosa, basada en una melodía medieval, resiste el paso del tiempo y se expande por iglesias de toda España. La noche del 24 de diciembre en Mallorca se convierte en un momento de profunda emoción y tradición gracias a una ceremonia que ha trascendido siglos: el Cant de la Sibil·la. En numerosas iglesias de la isla, se interpreta un canto navideño ancestral, cuya importancia cultural ha sido reconocida globalmente por la Unesco.

2 comentarios
Tontolculo #1 Tontolculo
Qué bien! Más turistas para Mallorca!
