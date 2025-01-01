·
La UME, en el epicentro del fuego en Orense: «Esto es muy duro, venimos de estar cinco meses en la DANA de Valencia»
Los miembros de la Unidad Militar de Emergencias piden que se refuerce la prevención y la coordinación para reducir el impacto de los incendios
#1
pedrobotero
Ourense, gracias
6
K
72
#4
DonaldBlake
#1
#2
me recordáis a esos políticos que saben lo que es lo importante
Mis ánimos y apoyo a estos verdaderos héroes que jamás tendrán el reconocimiento que se merecen, por motivos políticos (otra vez).
2
K
19
#5
mstk
*
#1
Orense, your welcome.
0
K
7
#7
metalico_zgz
#1
Pregunta con curiosidad real, ¿cuando habláis en gallego decís Castela y A Rioxa?
0
K
10
#9
freenetico
#7
Castela sí, desde él siglo IX.
2
K
26
#6
reithor
*
Y esos 5 meses en valencia han tenido que estar porque la Generalitat desarticuló su unidad autonómica de respuesta a catástrofes... Que si no no les llega la subvención a los toros. Si todos hacen dejación de funciones porque pueden abusar de un servicio común, acaba también degradado. Serán fascistas, pero saben robernar.
4
K
59
#2
rekus
Errónea, en todo caso sería en Ourense.
2
K
35
#3
capitan__nemo
¿No meten a tropa fresca de otros batallones del ejercito?
¿En la guerra convencional cada cuanto es el reemplazo o refuerzo?
¿Y en la guerra contra los elementos (agua, fuego, aire, tierra, nieve)?
0
K
13
#8
Artillero
#3
no. La UME es una unidad con un entrenamiento específico, al igual que cualquier otra unidad del ejercito.
Yo estuve desplegado en la Dana, y no tenemos el nivel que tiene la UME para estos tipos de catástrofes. Ni vehículos específicos, ni conocimientos. (Ojo, que nosotros tenemos otros, por ejemplo, formación para rescate de pilotos en aeronaves incendiadas, o incendios en espacios confinados).
1
K
26
#10
Elbaronrojo
En mi ayuntamiento, como todos los años independientemente del partido que gobierne, pusieron el bando de limpieza de fincas a mediados de julio y a finales el bando para contratar gente para una brigada de incendios. Estoy leyendo y la fecha de incorporación es hoy y recibirán una formación de dieciséis horas en dos días. Vamos, que como mucho no estará operativa hasta dentro de una semana más o menos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
