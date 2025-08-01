edición general
24 meneos
24 clics

La UME: De "Capricho Faraónico" a Salvación Nacional

El Partido Popular lanzó una campaña de desprestigio sin precedentes contra la UME, tachándola de: - "Capricho faraónico de Zapatero" (Arsenio Fernández de Mesa, vicepresidente de la Comisión de Defensa del PP). - "Instrumento inventado"con "controvertido encaje legal" (Mariano Rajoy, líder de la oposición). - Una "segregación inconstitucional" de las Fuerzas Armadas, pues "desvirtuaba su misión bélica" (Beatriz Rodríguez-Salmones, portavoz de Defensa del PP).

| etiquetas: psoe , zapatero , ume , incendios
23 1 0 K 227 actualidad
10 comentarios
23 1 0 K 227 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 Leon_Bocanegra *
Una "segregación inconstitucional" de las Fuerzas Armadas, pues "desvirtuaba su misión bélica" (Beatriz Rodríguez-Merluza, portavoz de Defensa del PP).
7 K 87
#1 IsraelEstadoGenocida
El PP siempre en contra de cualquier avance para el país, da igual cuando leas esto.
8 K 82
victorjba #4 victorjba
Cualquier día de estos saldrá Esperanza Aguirre diciendo que ELLA inventó la UME.
5 K 52
#9 esbrutafio
#4 Relacionada
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
El caso de Andalucía es llamativo por otro motivo. El desplome del gasto en prevención (que incluye todas las tareas llevadas a cabo antes de la campaña de incendios: limpieza de montes, personal, apertura de caminos...) ha ido acompañado de un crecimiento acelerado del gasto destinado a la extinción. En los trece años analizados, el gasto en extinción de incendios se disparó un 89%, hasta los 139,96 millones de euros.
www.meneame.net/story/mapa-autonomico-gasto-prevencion-incendios-casti
1 K 27
eaglesight1 #3 eaglesight1
Lo dicho, los del PP y los de Vox son unos cortoplacistas incompetentes que no ven más allá de sus narices.
3 K 34
#7 IsraelEstadoGenocida
#3 No sabría que decirte. Su mirada no está basada en los intereses nacionales, no se trata de corto o largo plazo. Su problema es que la labor de la UME no la lleva a cabo una empresa privada del cual puedan recibir sobres.
3 K 37
Asimismov #5 Asimismov *
Éste es don Arsénio Fernández, en el cuadro que cargó a las arcas públicas para su exposición:  media
1 K 15
#8 esbrutafio *
Un familiar durante su mili fue enviado a apagar un incendio forestal (Provocado por unas maniobras militares). Según me cuenta, los hicieron bajar de los camiones en medio del monte y los dejaron a su suerte sin indicarles como luchar contra el fuego.
A un recluta se le ocurrió cortar una rama y golpear con ella las llamas. Todos copiaron el método.

Me anticipo al comentario que alguien pondrá diciendo que antes de la UME el ejército ya acudía a catástrofes. Sin medios y sin formación.
0 K 11
#6 TOTEMICO
¿Qué ha hecho España para que cada cierto tiempo lleguen estos retrógrados de la derecha para mandar al país al siglo anterior?¡Con lo que cuesta avanzar y vuelven para hundirnos!
1 K 10
#10 mstk
Para la fachosfera era "La guardia pretoriana de ZP".
1 K 10

menéame