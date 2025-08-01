La UME: De "Capricho Faraónico" a Salvación Nacional

El Partido Popular lanzó una campaña de desprestigio sin precedentes contra la UME, tachándola de: - "Capricho faraónico de Zapatero" (Arsenio Fernández de Mesa, vicepresidente de la Comisión de Defensa del PP). - "Instrumento inventado"con "controvertido encaje legal" (Mariano Rajoy, líder de la oposición). - Una "segregación inconstitucional" de las Fuerzas Armadas, pues "desvirtuaba su misión bélica" (Beatriz Rodríguez-Salmones, portavoz de Defensa del PP).
| etiquetas: psoe , zapatero , ume , incendios
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
El caso de Andalucía es llamativo por otro motivo. El desplome del gasto en prevención (que incluye todas las tareas llevadas a cabo antes de la campaña de incendios: limpieza de montes, personal, apertura de caminos...) ha ido acompañado de un crecimiento acelerado del gasto destinado a la extinción. En los trece años analizados, el gasto en extinción de incendios se disparó un 89%, hasta los 139,96 millones de euros.
www.meneame.net/story/mapa-autonomico-gasto-prevencion-incendios-casti
A un recluta se le ocurrió cortar una rama y golpear con ella las llamas. Todos copiaron el método.
Me anticipo al comentario que alguien pondrá diciendo que antes de la UME el ejército ya acudía a catástrofes. Sin medios y sin formación.