La UME: De "Capricho Faraónico" a Salvación Nacional

El Partido Popular lanzó una campaña de desprestigio sin precedentes contra la UME, tachándola de: - "Capricho faraónico de Zapatero" (Arsenio Fernández de Mesa, vicepresidente de la Comisión de Defensa del PP). - "Instrumento inventado"con "controvertido encaje legal" (Mariano Rajoy, líder de la oposición). - Una "segregación inconstitucional" de las Fuerzas Armadas, pues "desvirtuaba su misión bélica" (Beatriz Rodríguez-Salmones, portavoz de Defensa del PP).