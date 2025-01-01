UME por Alfonso Ussía

"Creo que fue en el tercer año de Gobierno de Zapatero cuando desfiló por primera vez en el Paseo de la Castellana la UME, con sus boinas amarillas. Experimenté el estupor que produce siempre una pitada arbitraria, injusta y contraproducente. Una parte del público pitó al paso de los militares de la UME, sólo por el hecho de que la nueva Unidad había sido pensada y creada por el entonces Presidente del Gobierno. Silbaron a un numeroso grupo de soldados cuyo deber no es otro que actuar allí donde los recursos civiles son incapaces para enfrentar
| etiquetas: ume , ussía , verguenza
Uy como lo lea el astroturfer de baratillo ese que pulula por meneame estos días, le da un patatús.
A ver si va a resultar que su único dios es
¡Falso! ... Son un aporte más. (Todo suma).
Será un cuerpo todo lo especializado que quieras, pero no tienen superpoderes ni recursos ilimitados. Y prueba de ello son los testimonios audiovisuales de impotencia ante el fuego publicados por algunos de sus propios miembros.
Y también ellos mismos son los primeros en reconocer que el conocimiento del terreno de los equipos civiles locales es de gran importancia.