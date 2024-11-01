Los ultras Abogados Cristianos se querellan ahora contra siete expertos que avalaron la eutanasia de la joven N

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra siete de los once miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de una joven de 24 años. Los acusa de un posible delito de prevaricación y conflicto de intereses. También se querella contra el exconseller de Salut Josep Maria Argimon por el nombramiento de estos miembros.