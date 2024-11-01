edición general
Los ultras Abogados Cristianos se querellan ahora contra siete expertos que avalaron la eutanasia de la joven N

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra siete de los once miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de una joven de 24 años. Los acusa de un posible delito de prevaricación y conflicto de intereses. También se querella contra el exconseller de Salut Josep Maria Argimon por el nombramiento de estos miembros.

Deviance #1 Deviance
"Abobados Cretinos"....... :troll:
3 K 53
#3 Albarkas
¿De verdad que no se puede hacer nada con gente? No hacen más que entorpecer la administración de justicia con sus idioteces.
3 K 39
Cuñado #6 Cuñado
#3 Por supuesto que se puede. Pero el facha-pass obra milagros.
0 K 10
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Venga… que no pare la fiesta xD
0 K 20
#2 Leon_Bocanegra
Si existiera eso que llamáis "Dios" estaríais ardiendo en el puto infierno, asquerosos.
1 K 12
Nokith #4 Nokith
Putos abogados pederastas cristianos.
1 K 9
Nihil_1337 #7 Nihil_1337 *
Morir en paz después de que el estado les quitará la custodia a tus padres porque tuvieron mala suerte económica sufriendo un desahucio y ti te metieron en el sistema de menores, que es un negocio muy jugoso de 4000 euros al mes por menor a la empresa que lo gestiona, y lo que sea que te ocurrió allí dentro te llevo a intentar suicidarte sin éxito y ahora lo intentas de nuevo con la ayuda de la ley de "muerte digna" que es esa que han aprobado mucho antes que ofrecerte una vida digna.

Y aquí todos jaleando que te permitan matarte.
0 K 7

