El ultra responsable de la agencia promocionada por Vito Quiles amenaza a Rubén Sánchez: “Sabemos dónde vive tu familia”

Según el testimonio del portavoz de FACUA Rubén Sánchez, el negocio pertenece a UtopiaViajes Ltd, una sociedad mercantil dada de alta en el registro mercantil de Inglaterra y Gales (Companies House). Diario Red ha tenido acceso al testimonio de Rubén Sánchez quien afirma que: "En la información del registro aparece que la empresa tiene al frente a Juan Cirilo Peral, aunque FACUA todavía no ha podido verificar si se trata de una identidad real o falsa"