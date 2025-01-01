edición general
El ultra responsable de la agencia promocionada por Vito Quiles amenaza a Rubén Sánchez: “Sabemos dónde vive tu familia”

Según el testimonio del portavoz de FACUA Rubén Sánchez, el negocio pertenece a UtopiaViajes Ltd, una sociedad mercantil dada de alta en el registro mercantil de Inglaterra y Gales (Companies House). Diario Red ha tenido acceso al testimonio de Rubén Sánchez quien afirma que: "En la información del registro aparece que la empresa tiene al frente a Juan Cirilo Peral, aunque FACUA todavía no ha podido verificar si se trata de una identidad real o falsa"

vito quiles , ultra nazi agencia promocional , amenaza a rubén sanchez
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
¿Porque esta amenaza?
¿Porque les han denunciado y varios seguidores se han puesto en contacto con FACUA para que les defienda?

Varios seguidores de vitoquiles han contactado con FACUA para pedirnos ayuda porque una agencia de viajes promocionada por el ultra se ha quedado con su dinero y no contesta a sus mensajes. Hemos denunciado a UtopiaViajes ante la Fiscalía.
xcancel.com/RubenSanchezTW/status/1953798273581404174#m

www.meneame.net/m/actualidad/facua-denuncia-ante-fiscalia-criminalidad
Deviance #4 Deviance
#1 Es tan fácil como contestarle: "y yo la tuya"..... ya se que no son procederes éticos ni ortodoxos, pero si me tocas la tecla equivocada, pillas cacho.... así de claro.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 más fácil es ir a poner una denuncia y seguir ganando juicios.
#2 Suleiman
Les ha jodido el chiringuito y se han picao...
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Vaya mafiosos.
De poco pelo y tres al cuarto.
