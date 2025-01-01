El ultra responsable de la agencia promocionada por Vito Quiles amenaza a Rubén Sánchez: “Sabemos dónde vive tu familia”

Según el testimonio del portavoz de FACUA Rubén Sánchez, el negocio pertenece a UtopiaViajes Ltd, una sociedad mercantil dada de alta en el registro mercantil de Inglaterra y Gales (Companies House). Diario Red ha tenido acceso al testimonio de Rubén Sánchez quien afirma que: "En la información del registro aparece que la empresa tiene al frente a Juan Cirilo Peral, aunque FACUA todavía no ha podido verificar si se trata de una identidad real o falsa"
¿Porque les han denunciado y varios seguidores se han puesto en contacto con FACUA para que les defienda?
Varios seguidores de vitoquiles han contactado con FACUA para pedirnos ayuda porque una agencia de viajes promocionada por el ultra se ha quedado con su dinero y no contesta a sus mensajes. Hemos denunciado a UtopiaViajes ante la Fiscalía.
