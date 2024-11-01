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Ultimate Performance: cómo desbloquear el modo de rendimiento extremo de Windows 11 que hace que cualquier PC vuele

Hay un modo de energía de Windows 11 oculto que sirve para eliminar la latencia de la CPU y mejorar el rendimiento del PC. Solo necesitas un minuto para usar este comando.

| etiquetas: energía , rendimiento , pc
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5 comentarios
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jonolulu #1 jonolulu
Cómo desbloquear el modo clickbait
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lgm1976 #3 lgm1976
#1 #1 En esta ocasión he de decir que lo he probado en mi propio PC y activo está, ya veré si es cierto que con más rendimiento, o si por el contrario tengo que desactivarlo por sobrecalentamiento.  media
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#5 alhambre
Iba más rápido el w98, por favor. A cada interfaz que sacan, más lenta. Yo creo que con cada click minan bitcoin, si no no se entiende.
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pax0r #2 pax0r
mola, la pega es que consume mas energía
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lgm1976 #4 lgm1976
#2 Yo lo he configurado solo cuando lo tengo enchufado.
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menéame