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Últimas noticias sobre la guerra entre Ucrania y Rusia: Zelensky critica la decisión de Trump de levantar las sanciones petroleras a Putin por considerarla perjudicial para la paz (Eng)

Últimas noticias sobre la guerra entre Ucrania y Rusia: Zelensky critica la decisión de Trump de levantar las sanciones petroleras a Putin por considerarla perjudicial para la paz (Eng)

Ucrania sigue intensificando sus ataques contra el sector energético ruso mientras la diplomacia se encuentra en un punto muerto

| etiquetas: trump , putin , zelensky , ucrania , rusia , eeuu , petróleo , paz
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8 comentarios
5 2 0 K 78 actualidad
aruleno #1 aruleno
A Trump solo le interesa él mismo, lo demás es atrezo
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#6 carraxe
#5 Está de mierda hasta las orejas, creo que no hay dudas. Supongo que nos dará pena cuando lo encierren, lo destierren o lo ejecuten sus propios conciudadanos.
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#2 carraxe *
Nos acabará generando más lástima que repulsión, el tipo este
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phillipe #3 phillipe
#2 será a ti, no hables en plural
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#4 carraxe *
#3 Dale tiempo y ya verás la pena y vergüenza que va a acabar dando. Es una suposición
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#5 solojavi
#2 Sólo hasta que se descubra lo rico que se está haciendo gracias a la guerra. Podría sorprenderme y que finalmente no haya sacado tajada, pero viendo toda la corrupción que le ha rodeado...
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ElBeaver #7 ElBeaver
Es más probable que Putin lo sea.
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#8 sliana
el que iba a acabar con la guerra de ucrania en 24h ha acabado siendo el que eche por tierra 4 años de sanciones economicas para tratar de estrangular la maquinaria belica rusa.
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menéame