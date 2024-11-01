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Últimas noticias sobre la guerra entre Ucrania y Rusia: Zelensky critica la decisión de Trump de levantar las sanciones petroleras a Putin por considerarla perjudicial para la paz (Eng)
Ucrania sigue intensificando sus ataques contra el sector energético ruso mientras la diplomacia se encuentra en un punto muerto
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#1
aruleno
A Trump solo le interesa él mismo, lo demás es atrezo
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#6
carraxe
#5
Está de mierda hasta las orejas, creo que no hay dudas. Supongo que nos dará pena cuando lo encierren, lo destierren o lo ejecuten sus propios conciudadanos.
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#2
carraxe
*
Nos acabará generando más lástima que repulsión, el tipo este
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#3
phillipe
#2
será a ti, no hables en plural
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#4
carraxe
*
#3
Dale tiempo y ya verás la pena y vergüenza que va a acabar dando. Es una suposición
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K
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#5
solojavi
#2
Sólo hasta que se descubra lo rico que se está haciendo gracias a la guerra. Podría sorprenderme y que finalmente no haya sacado tajada, pero viendo toda la corrupción que le ha rodeado...
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#7
ElBeaver
Es más probable que Putin lo sea.
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#8
sliana
el que iba a acabar con la guerra de ucrania en 24h ha acabado siendo el que eche por tierra 4 años de sanciones economicas para tratar de estrangular la maquinaria belica rusa.
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