Las últimas horas con vida del “Mencho”

EEUU lo señalaba de poseer cientos de casas por el mundo y lujosos acomodamientos a la orilla del Pacífico mexicano. 'El Mencho' tenía inversiones en marcas de tequila, hoteles, restaurantes, criptomonedas, lingotes de oro, relojes de lujo y hasta una colección de tigres de Bengala. A pesar de ello, 'El Mencho' tenía una vida similar de campesino pobre, pero con armamento de última generación. No podía viajar en avión, comer en un restaurante, asistir a un concierto o pasearse por la playa. Sus últimos días los vivió yendo de choza en choza.