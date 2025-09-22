La última larga noche del franquismo, la dictadura que murió matando

Es 1975. Será el último año del dictador Francisco Franco con vida. Pero Franco ha decidido morir matando. En septiembre de ese año, cinco hombres son condenados por unos consejos de guerra sin garantías y ejecutados por pelotones de fusilamiento en Madrid, Barcelona y Burgos. Se llaman Xosé Humberto Baena, José Luís Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, Jon Paredes y Ángel Otaegi, y son los últimos fusilados de la dictadura. Ahora, cuando se cumplen 50 años de aquellas ejecuciones, Hora 25 reconstruye todo el proceso en un reportaje especial
| etiquetas: franquismo , víctimas , documental