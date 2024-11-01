edición general
8 meneos
90 clics
La última del juez Peinado con Begoña Gómez: ¿cómo funciona un juicio frente a un jurado popular en España?

La última del juez Peinado con Begoña Gómez: ¿cómo funciona un juicio frente a un jurado popular en España?

El jurado popular es una institución prevista en el artículo 125 de la Constitución y regulada desde 1995 por la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. Su función es permitir que los ciudadanos participen en la justicia penal. Está compuesto por nueve personas elegidas por sorteo del censo electoral cada dos años, más dos suplentes, y siempre bajo la dirección de un juez profesional que fija las reglas y dicta la sentencia en base al veredicto.

| etiquetas: juez peinado , begoña gómez , lawfare , jurado popular
7 1 0 K 96 actualidad
7 comentarios
7 1 0 K 96 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Según los letrados que conozco, como @PasaPollo o @Livingstone85. , mal.
2 K 45
PasaPollo #3 PasaPollo
#1 Aleatoriedad en lo que la LOTJ dice qué lleva el jurado y qué no; vis extractiva de ciertos delitos; pasos procesales extra que pueden viciar de nulidad todo el procedimiento (fragilidad procesal); tasa de estimación de recursos contra sentencias de tribunal-jurado considerablemente más altas que contra los tradicionales; motivación escasísima; desidia del presidente del tribunal y, por último, se desdibuja la frontera entre el hecho y el derecho.

Sobre esto último: en teoría, el jurado se…   » ver todo el comentario
1 K 32
#5 chavi
#3 no concretar correctamente las preguntas y dar por buena la falta de motivación.

Je Je Je....:roll: :roll: :roll:
0 K 13
A.more #2 A.more
Pues que como sabe que no tiene motivos para juzgarla lo pasa a la opinión pública, que el a condicionado para que el pueblo vote sin haber votaciones. Maravillosa justicia patrocinada por los ultras. Garzón en la calle y este corrupto emporcando españa
0 K 10
#6 covacho
Ojo con esto, ojo con esto... Que igual que le ha pasado a varios testigos, lo mismo entras a la sala como jurado y sales imputado.
0 K 9
TripleXXX #4 TripleXXX *
Según escuché hace tiempo, si eres inocente es mejor que te juzgue un tribunal, si eres culpable un jurado popular.

Me lo comentó un amigo abogado, no sé si la frase es acertada o no.
0 K 8
#7 Jodere
En los jurados populares puede haber un poco de tongo, según los ideales y la capacidad para aplicar justicia de los que eligen.
0 K 6

menéame