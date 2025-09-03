·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6205
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5084
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
4753
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
3494
clics
El papelón de Juanma Moreno con la quita de la deuda, resumido en un vídeo de menos de un minuto
3445
clics
Miguel Ángel Rodríguez vuelve al "me gusta la fruta" y da la razón a Pedro Sánchez de forma involuntaria: "Este es el nivel"
más votadas
449
La Unión Europea retrasa una millonaria multa a Google por temor a las represalias de Trump
487
Madrid desmantela su escuela pública
342
Donald Trump tensa las relaciones con su hijo Donald Trump Jr. al hundir un barco lleno de droga que se dirigía a EEUU
416
Colonos israelíes y soldados arrancan miles de árboles para castigar a una aldea palestina
395
“Presa cervical”: la autopsia ratifica la muerte por estrangulamiento del hombre asfixiado por un policía en Torrejón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
102
meneos
477
clics
Última hora de la etapa 11 de la Vuelta en Bilbao: etapa neutralizada por las protestas
Informa la organización de que la etapa se va a neutralizar a falta de tres kilómetros para la meta y se tomarán los tiempos en ese punto. No habrá ganador de etapa
|
etiquetas
:
actualidad
,
deporte
,
sociedad
61
41
0
K
499
actualidad
30 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
61
41
0
K
499
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
manuelmace
Que grandes Vascos y Navarros. Cada pueblo estaba plagado de banderas palestinas. A ver si nos espabilan al resto de españoles que andamos idiotizados.
22
K
189
#10
javic
#5
En Aragón también se movilizaron y ví bastante bandera. En Olot, Cataluña, también vi algo.
8
K
71
#18
Dramaba
*
#5
La vuelta del año que viene se hará íntegra en la Comunidad Autónoma que todos conocemos.
La banda sonora será "Libre", claro.
3
K
32
#25
MiguelDeUnamano
#18
Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? Normal que se pueda dar "la vuelta a España" sin salir de Madrid.
1
K
26
#30
Frank84
#25
España es Madrid y el resto de "autonomias" son los barrios periféricos que están a disposición del disfrute de los mesetarios. Parecemos nuevos
1
K
23
#2
fofito
Objetivo cumplido. Bien!
8
K
73
#1
sarri
Si hay ganador, sólo que no participa en la carrera
8
K
62
#27
javiercampos
#1
www.diccionariodedudas.com/si-o-si/
0
K
10
#20
ostiayajoder
Eso por no hablar de los q vuelvan a Israel, despues de la vuelta, y vayan a asesinar crios 'pq les toque'
3
K
41
#23
Leon_Bocanegra
#20
solo hay un ciclista israelí en ese equipo en la vuelta y creo que tienen otro más.
0
K
11
#15
Raúl63
La han neutralizado a falta de 3km para no retransmitir en directo la llegada porque la meta estaba a tope de banderas palestinas.Algo que ni TVE ha tenido la decencia de mostrar.
4
K
39
#16
cabobronson
#15
mentira, el primer pase por meta se ha visto, y las cámaras se han recreado en las banderas
8
K
94
#14
vviccio
www.youtube.com/shorts/qWpTJQAFdY0
3
K
35
#21
soberao
#14
Se oye perfectamente "Israel genocida" y con la Ertzaina ocupando el carril seguro que era inviable que pudieran llegar los corredores sin llevarse a un madero por delante.
1
K
17
#9
Connect
Con los de Bilbao han topado!
2
K
31
#19
Dr.Who
*
Fuck ISraHELL
2
K
20
#24
tierramar
*
Olé por los vascos, muestran humanidad. Lo que no puede ser, es que el resto del mundo actuemos como si no pasara nada!!
1
K
19
#22
maxxcan
Aun tengo amigos que no entienden por qué en el País Vasco tienen mejores sueldos y hacen más protestas. Y sí vivo en una comunidad PP/Voxera
2
K
16
#13
rekus
Bastante pacífico para lo que se merecen.
1
K
16
#3
otama
Pobrecillo el ciclista aquel... Ira a llorar a su hotel hoy también?
2
K
14
#4
Uvieu1926
#3
hombre los ciclistas no tienen la culpa y a Netanyahu se la suda la Vuelta.
5
K
53
#6
Veo
#4
Los ciclistas del equipo llamado "Israel" si tienen su parte de culpa.
Yo al menos ni hubiera fichado por un equipo de esas características.
Eso sí, la responsabilidad es de la UCI y de la organización de la vuelta, eso es indiscutible.
17
K
161
#8
Uvieu1926
#6
más de la UCI porque la Vuelta está obligada a tener entre los participantes en La Vuelta
2
K
29
#7
Pitchford
#4
Bueno, ya veremos si se la suda si el dia de mañana al gobierno alemán sus ciudadanos le tuercen el brazo a consecuencia de demostraciones como ésta.
1
K
20
#17
Meneanauta
*
#4
Netanyahu (Israel) invierte muchísimo dinero en imagen internacional.
6
K
72
#26
Veelicus
#4
Los que fabricaban armas para los nazis y cobraban por ello tampoco tenian la culpa... claro
1
K
14
#28
Veelicus
Me da mucha pena el PNV... a ver que dicen, pobrecitos, amigos de los sionazis pero no se puede notar mucho porque entonces Bildu se disparara en las encuesas
0
K
11
#29
karramarro
Acabo de venir de la meta y ha sido maravilloso. El ambiente era reivindicativo pero muy tranquilo y familiar. Si han cancelado no ha sido por el peligro, sino porque estaba más petado de banderas que en la primera pasada. Una pequeña batalla ganada.
0
K
10
#11
BruceHarper
*
0
K
6
#12
Jjota
#11
si he flipado, pero roto roto, venga todos para los coches y no molestar más, a ver si mañana pasa lo mismo, aunque me temo que mañana la polí será un poquito más insistente.
0
K
6
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La banda sonora será "Libre", claro.
Yo al menos ni hubiera fichado por un equipo de esas características.
Eso sí, la responsabilidad es de la UCI y de la organización de la vuelta, eso es indiscutible.