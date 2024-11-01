La última cosa silenciosa (inglés)

Hay algo que nadie dice abiertamente: en algún momento de los últimos veinte años, nuestras posesiones cobraron vida. No todas a la vez. No de forma dramática. Uno a uno, los objetos de nuestras vidas abrieron los ojos, nos reconocieron y empezaron a necesitarnos. Tu termostato ahora tiene opiniones. Tu televisor requiere un inicio de sesión. Tu coche se actualiza durante la noche y, a veces, cuando lo arrancas por la mañana, la interfaz se ha reorganizado, como si alguien hubiera entrado y reorganizado tu salpicadero mientras dormías.
