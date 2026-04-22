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La última arma contra la piratería

La última arma contra la piratería

El Global Sports Innovation Center (GSIC) ha anunciado este martes, en la PEAK Conference de Las Vegas, el lanzamiento del Observatorio de Tecnología Antipiratería, un proyecto que busca desarrollar y adoptar soluciones tecnológicas para combatir la piratería digital en la industria del deporte. Según apunta el GSIC, la empresa cuenta con el respaldo "desde fases tempranas" de LaLiga y Microsoft. La sofisticación a la hora de cometer fraude audiovisual obliga a respuestas igual, o más, sofisticadas. Este Observatorio nace con la idea de...

| etiquetas: arma , piratería , laliga , tebas , microsoft
2 0 0 K 27 tecnología
3 comentarios
2 0 0 K 27 tecnología
Cantro #1 Cantro
Conmigo es tan efectiva que no veo ni fútbol legal. Me han bloqueado hasta el interés
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tommyx #2 tommyx
Raro sería que las dos ratotas no se apuntaran los primeros.
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#3 Galton
¡Toda resistencia es inútil!
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menéame