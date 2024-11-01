edición general
UGT denuncia que cargos políticos del PP en Santander sustituyen la firma de funcionarios "para acceder a dinero público"

El sindicato UGT denuncia que el equipo de gobierno de la alcaldesa Gema Igual (PP) en el Ayuntamiento de Santander ha cambiado los “canales de firma” de acceso al dinero público para que los cinco directores generales nombrados a dedo como personal de confianza del Partido Popular actúen como jefes de servicio y validen “decisiones políticas”. “Este equipo de gobierno trabaja transformando el Ayuntamiento de Santander en su empresa privada con dinero público”, opina la organización sindical. Según sostienen, el Consistorio modificó el sistema

#1 mercure
Otro caso aislado,circulen......
2 K 28
#3 OTANASIA
PP´s operandi. Mafia que tenía que haberse ilegalizado en su momento.
2 K 26
#2 xaxipiruli
Bueno, ya si eso para 2040 o así sabremos que pasó.
2 K 25
#5 Sacapuntas
El Secretario del Ayuntamiento habrá emitido informe sobre eso. Nos gustaría verlo. Otra cosa: ¿la oposición en ese Ayuntamiento es UGT?
1 K 17
#4 vGeeSiz
paren las rotativas, el PP robando xD xD
0 K 10

