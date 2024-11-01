edición general
UGT demanda a una empresa para que no suba los salarios sin su permiso

La petición exacta de la demanda es la siguiente: “cesase la conducta de la empresa por la cual se otorgan complementos salariales ajenos a lo estipulado en el convenio colectivo de aplicación, negociando con la representación de los trabajadores el otorgamiento y la cuantía de todos y cada uno de los nuevos complementos que sean objeto de inclusión para el conjunto de los trabajadores.”

Cehona #3 Cehona
Es lo que hacen la mayoría de las empresas, no se premia la labor profesional, se premia el peloteo, el amarillusmo y la delación.
Luego ponen responsables de departamento que si les haces una pregunta técnica, no saben donde meterse y te contestan.:
"Para eso estas tu".
#6 Tailgunner *
#3 pies ahì es donde hay que decirle: "pues si yo estoy para eso, para què estàs tù entonces jefecillo perfectamente sustituible por una planta porque tu puesto no vale para nada y es perfectamente un puesto desaparecible y no pasarìa nada?
Cehona #7 Cehona *
#6 Si ha llegado a ser jefe y sus superiores lo aprobaron, adivina quien está en el extremo de la balanza.
ieicaonvas #10 ieicaonvas
#3 Puede que por ahi vayan los tiros...
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Huelo a pataleta de la CGT porque UGT denuncia sobresueldos a dedo, sin que a ellos tenga derecho buena parte de la plantilla.


Pero con un sindicato…
#5 Cuchifrito
#2 ¿Sobresueldos a dedo? Es una empresa, claro que le pueden poner el sobresueldo que quiera a quien sea. Que UGT se queje del sueldo de los que no lo tienen no te jode.
Jaime131 #1 Jaime131
Aquí es donde tienen que actuar los sindicatos con contundencia. Qué es eso de que los empresarios suban el sueldo a los trabajadores.
jonolulu #8 jonolulu *
A ver, sin ejercer de abogado del diablo una forma de romper la unidad de los trabajadores es dar trato manifiestamente diferente y no precisamente por valía o desempeño. Quizá vayan por ahí las cosas. Habrá algunos que se aprovechen, otros que serán los perjudicados y la mayoría de padefos que digan "virgencita que me quede como estoy", a pesar de poder mejorar las condiciones de todos si se movieran un poquito
#9 srskiner
Recuerdo un ayuntamiento con 20 trabajadores.
El alcalde dijo: tengo mayoria absoluta, considero que los sueldos podrian ser mejores y considero que puedo repartir X euros entre todos dentro de la legalidad y sin afectar a otros servicios.
Pero no voy a perder un minuto discutiendo con vosotros. El dia que me traigais un reparto firmado por todos ,si el interventor no lo repara, lo apruebo.

Pasaron 4 años y no se subió el sueldo a nadie.
#4 encurtido
Algo que es molesto y no sé si es que no se dan cuenta, es que cuando he trabajado en empresas grandes recibía una cantidad de correos desorbitada de los sindicatos. Pero la mayoría eran echándose mierda entre ellos.

Quita cualquier atisbo de seriedad y confianza que se pudiera tener en los sindicatos.

Al final me hacía una regla para filtrarlos por origen y moverlos a una carpeta con cientos de mensajes sin leer.
maquingo #11 maquingo
Laboro-spain hace un par de años que solo busca su negocio.
