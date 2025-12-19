UGT y CCOO emprenden acciones legales contra Alimerka por el exceso de jornada

La empresa muestra "su sorpresa ante la actitud de los sindicatos, un mes de diciembre más". Fuentes sindicales han apuntado que la compensación económica ascendería a una media de entre 500 y 600 euros por cada trabajador en función del centro en el que trabajan, puesto que la aplicación de la jornada de 37,5 horas se fue aplicando de manera progresiva desde el verano. UGT y CCOO han denunciado que la compañía, además, ha cancelado "unilateralmente" la reunión prevista con el Comité de Empresa "dejando a la plantilla sin explicaciones"