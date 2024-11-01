Uf, qué incómodo: Netanyahu sí ha dicho que lo de las residencias madrileñas fue un genocidio

Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva semanas defendiendo la actuación del Estado de Israel y negando que éste esté cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado sin titubeos que las 7.291 muertes registradas en las residencias madrileñas durante la crisis del COVID “pueden y deben” calificarse de genocidio.