Uf, qué incómodo: Netanyahu sí ha dicho que lo de las residencias madrileñas fue un genocidio

Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva semanas defendiendo la actuación del Estado de Israel y negando que éste esté cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado sin titubeos que las 7.291 muertes registradas en las residencias madrileñas durante la crisis del COVID “pueden y deben” calificarse de genocidio.

Cehona #1 Cehona
¡¡Os voy a quemar la redacción!! ¡¡Cabrones!!
Me lo he tragado y buscado las palabras de Netanyahu
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Soñáis despiertos... :->
#3 tierramar
Y las listas de espera, la falta de camas, ambulancias y sanitarios públicos también se podría considerar un genocidio lento
alpoza #4 alpoza
En tal caso sería geriocidio.
UnbiddenHorse #2 UnbiddenHorse
Me la han colado
