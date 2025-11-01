La UE se suma al acuerdo de China y Estados Unidos sobre tierras raras y gana un año de tiempo

La Unión Europea se sube al acuerdo que Estados Unidos y China han alcanzado esta semana para rebajar las restricciones a la exportación de tierras raras y tecnología del gigante asiático, que amenazaban con estrangular las cadenas de valor en todo el mundo. “La UE acoge con satisfacción la suspensión por parte de China, durante 12 meses, de los controles de exportación pertinentes”, han señalado fuentes de la Comisión Europea a primera hora de este sábado, tras una reunión técnica entre las dos partes mantenida el viernes hasta última hora. En