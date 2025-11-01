edición general
La UE se suma al acuerdo de China y Estados Unidos sobre tierras raras y gana un año de tiempo

La UE se suma al acuerdo de China y Estados Unidos sobre tierras raras y gana un año de tiempo

La Unión Europea se sube al acuerdo que Estados Unidos y China han alcanzado esta semana para rebajar las restricciones a la exportación de tierras raras y tecnología del gigante asiático, que amenazaban con estrangular las cadenas de valor en todo el mundo. “La UE acoge con satisfacción la suspensión por parte de China, durante 12 meses, de los controles de exportación pertinentes”, han señalado fuentes de la Comisión Europea a primera hora de este sábado, tras una reunión técnica entre las dos partes mantenida el viernes hasta última hora. En

#2 Pixmac
¿Acuerdo? No hay ningún acuerdo. Estados Unidos y China vuelven al lugar en el que estaban hace medio año.

La UE debería tener las manos más quietas. La última represalia de China por los chips viene del robo por parte de la UE de Nexperia. Suerte hay de que China no tome medidas peores.
5 K 85
Gry #4 Gry
#2 ¡Eh, no hemos robado Nexperia, solo les hemos cambiado el CEO por decreto! Los chinos de Wingtech siguen siendo los propietarios de las acciones (sin derecho a voto) :troll:

No se por qué no se le ha ocurrido a nadie antes está forma de expropiar empresas sin que el Gobierno tenga que poner un céntimo. Los neerlandeses son unos genios de la piratería. :-D
1 K 36
carakola #3 carakola
¿Gana? La UE ha perdido porque somos los vasallos de Trump. Y el se la ha pegado con China con este tema, es un ridículo mundial.
2 K 48
sorrillo #1 sorrillo
Por que hacer nuestros propios acuerdos sería demasiado pedir.
1 K 30

