La UE ha decidido cerrar su demanda ante la WTO (Organización Mundial del Comercio) por el presunto bloqueo comercial a Lituania, confirmando un cambio de rumbo hacia la distensión con China. La UE busca estabilizar relaciones en un momento económico sensible. China obtiene una victoria diplomática, afirmando que la reclamación era infundada y reforzando su imagen de respetar las normas comerciales. El motivo original del conflicto fue la apertura en Vilna de una oficina de representación con el nombre de “Taiwán”.
| etiquetas: wto , omc , china , ue , lituania , taiwan
* China retira embajador en Lituania tras diferendo por Taiwán : menea.me/23w5r
* Taiwán abre una oficina diplomática en Lituania, ignorando la oposición de China :menea.me/24uq3
Aparte de doble moral, lentos como rafa gorgori (simpson)