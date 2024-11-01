edición general
8 meneos
15 clics
La UE retira su queja contra China en la WTO, marcando un giro diplomático que beneficia a Pekín (eng)

La UE retira su queja contra China en la WTO, marcando un giro diplomático que beneficia a Pekín (eng)

La UE ha decidido cerrar su demanda ante la WTO (Organización Mundial del Comercio) por el presunto bloqueo comercial a Lituania, confirmando un cambio de rumbo hacia la distensión con China. La UE busca estabilizar relaciones en un momento económico sensible. China obtiene una victoria diplomática, afirmando que la reclamación era infundada y reforzando su imagen de respetar las normas comerciales. El motivo original del conflicto fue la apertura en Vilna de una oficina de representación con el nombre de “Taiwán”.

| etiquetas: wto , omc , china , ue , lituania , taiwan
6 2 0 K 102 politica
2 comentarios
6 2 0 K 102 politica
#1 TusT
Relacionado:
* China retira embajador en Lituania tras diferendo por Taiwán : menea.me/23w5r
* Taiwán abre una oficina diplomática en Lituania, ignorando la oposición de China :menea.me/24uq3
0 K 17
azathothruna #2 azathothruna
Recien empiezan a entregar al culo a la opcion mas segura.
Aparte de doble moral, lentos como rafa gorgori (simpson)
0 K 17

menéame