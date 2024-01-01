La UE reactiva el plan para prohibir la mensajería privada [ENG]

La Unión Europea sigue lidiando con un controvertido plan que convertiría los servicios de mensajería privada en herramientas de vigilancia. Durante más de tres años, las negociaciones han estado estancadas sobre si los proveedores deberían estar obligados a escanear los mensajes de cada usuario en busca de posible material ilegal y remitir cualquier información sospechosa a las autoridades. La Comisión Europea sigue presionando para que se establezca un requisito de escaneo universal.