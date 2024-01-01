La Unión Europea sigue lidiando con un controvertido plan que convertiría los servicios de mensajería privada en herramientas de vigilancia. Durante más de tres años, las negociaciones han estado estancadas sobre si los proveedores deberían estar obligados a escanear los mensajes de cada usuario en busca de posible material ilegal y remitir cualquier información sospechosa a las autoridades. La Comisión Europea sigue presionando para que se establezca un requisito de escaneo universal.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante
No se puede.
Artículo 168
- Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
- Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
-Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
Estos medios justifican la invasión y asesinato de ucranianos, por lo que propagan mensajes de odio y es lógico restringir su aceso.
Es putear a los legales sn afectar los ilegales.
Pero, como siempre, los políticos no entienden como funciona la tecnología, y los expertos contratados parece que están más interesados en seguir siendo “expertis de confianza” que en contarkes comova el mundo.
A determinada gente se la sopla que "sea ilegal"...
Los que quieran comunicarse en secreto podrán seguir haciéndolo
... un proyecto descentralizado y libre ...
Eso se intentó con las placas fotovoltáicas y la producción distribuida y el resultado fue la ruina de 60.000 familias (ANPIER) y el impuesto al Sol.