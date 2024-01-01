edición general
La UE reactiva el plan para prohibir la mensajería privada [ENG]

La Unión Europea sigue lidiando con un controvertido plan que convertiría los servicios de mensajería privada en herramientas de vigilancia. Durante más de tres años, las negociaciones han estado estancadas sobre si los proveedores deberían estar obligados a escanear los mensajes de cada usuario en busca de posible material ilegal y remitir cualquier información sospechosa a las autoridades. La Comisión Europea sigue presionando para que se establezca un requisito de escaneo universal.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
No sé si son conscientes de que eso va en contra de la Constitución Española.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas


- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante

…   » ver todo el comentario
#3 alhambre
#2 ¿Constitución española? En 2 tardes te la cambia el partido único del Artículo 135.
HeilHynkel #18 HeilHynkel *
#3

No se puede.

Artículo 168

- Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
- Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
-Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
#20 alhambre
#18 ¿Subestimas al brazo mediático?
#21 audrey2012
#18 No hace falta cambiar la Constitución. Con tener atado en corto al Tribunal Constitucional es suficiente para poder pasártela por la entrepierna.
#26 mstk
#18 los escaños de pp+psoe+vox ya superan los dos tercios de largo.
makinavaja #6 makinavaja
#2 ¿Esa misma constitución que dice que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones con la ley?¿El rey y yo? :-D :-D
#10 Tensk
#6 La misma que dice que no se puede distinguir ante la ley por cuestión de sexo, cof, cof, LIVG, cof, cof.
Aokromes #17 Aokromes
#2 como si les importase, movistar ha bloqueado rt.com "por que si" siendo un medio de comunicacion, que solo un juez del constitucional puede aprobar su bloqueo.
vicvic #22 vicvic *
#17 La prohibición de los medios estatales de propaganda rusos (que no de todos los medios rusos), se produjo por un acuerdo de nuestros representantes en Europa, así que fue de la forma más democràtica posible.

Estos medios justifican la invasión y asesinato de ucranianos, por lo que propagan mensajes de odio y es lógico restringir su aceso.

www.eldestapeweb.com/internacionales/sanciones/la-ue-prohibe-la-difusi
Aokromes #23 Aokromes
#22 contra la constitucion española.
Asimismov #27 Asimismov
#17 pero los rusos corren más:

esrt.online/todas_las_noticias
Torrezzno #7 Torrezzno
Y esto amigos es el verdadero fascismo
Asimismov #24 Asimismov
#7 y lo tenemos ya encima.
Robus #12 Robus
Me pare e un poco absurdo, teniendo en cuenta que todo el mundo puede cifrar sus mensajes fácilmente si realmente quiere.

Es putear a los legales sn afectar los ilegales.

Pero, como siempre, los políticos no entienden como funciona la tecnología, y los expertos contratados parece que están más interesados en seguir siendo “expertis de confianza” que en contarkes comova el mundo.
#15 Semar80
#12 creo que también pretenden que sea ilegal que cifres tus comunicaciones. Con la pretexto de siempre ... "Sino tienes nada que esconder..."
#19 chavi
#15 Y que consiguen con eso?

A determinada gente se la sopla que "sea ilegal"...
Libelulo #1 Libelulo
No pueden ponerle puertas al campo.
#16 chavi
#14 No.
Los que quieran comunicarse en secreto podrán seguir haciéndolo
javibaz #9 javibaz
Claro que sí, hasta las narices de Seur, DHL y demás. :troll:
#5 alhambre
Tragamos con mucha pérdida de privadidad por la conveniencia de poder seguir viviendo en sociedad, pero quizás toque apostar por sistemas descentralizados y de software libre. No sólo usándolos, sino poniendo dinero.
security_incident #13 security_incident *
#5 Me gustaría ver (e invertir) un proyecto descentralizado y libre para poner en órbita enjambres de mini satélites con el fin de proporcionar internet satelital a lo starlink. Pagaría más caro y con menos velocidad sin muchos remilgos a cambio de internet global sin pasar por un ISP central y vigilado.
Asimismov #25 Asimismov
#13
... un proyecto descentralizado y libre ...

Eso se intentó con las placas fotovoltáicas y la producción distribuida y el resultado fue la ruina de 60.000 familias (ANPIER) y el impuesto al Sol.
#11 veratus_62d669b4227f8
Poco a poco nos estan cociendo. Ahora un poquito de esto...luego un poquito de aquello y entre nuestros niños los rusos y los chinos, comodin para lo que les de la puta gana.
#8 alhambre
No se ponen de acuerdo para desarrollar una geopolítica beneficiosa común a 50 años, pero para espiarnos, controlarnos y proteger el sistema pierden el culo.
