La UE quiere adelantar la prohibición al GNL ruso tras la presión de Trump

Von der Leyen y Kallas no dieron todos los detalles del nuevo paquete, pero funcionarios dijeron que habrá restricciones a los bancos rusos y de Asia central, las refinerías chinas, así como las zonas económicas, una laguna aduanera usada por Moscú para importar bienes de doble uso para su Ejército. “Apuntamos a refinerías, comerciantes de petróleo y empresas petroquímicas de terceros países, incluida China”. Las nuevas sanciones también afectarían a una mayor parte de la flota rusa de petroleros en la sombra y las operaciones de criptomonedas.