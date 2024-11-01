edición general
6 meneos
7 clics
La UE quiere adelantar la prohibición al GNL ruso tras la presión de Trump

La UE quiere adelantar la prohibición al GNL ruso tras la presión de Trump

Von der Leyen y Kallas no dieron todos los detalles del nuevo paquete, pero funcionarios dijeron que habrá restricciones a los bancos rusos y de Asia central, las refinerías chinas, así como las zonas económicas, una laguna aduanera usada por Moscú para importar bienes de doble uso para su Ejército. “Apuntamos a refinerías, comerciantes de petróleo y empresas petroquímicas de terceros países, incluida China”. Las nuevas sanciones también afectarían a una mayor parte de la flota rusa de petroleros en la sombra y las operaciones de criptomonedas.

| etiquetas: ue , rusia , estados unidos , gas , gnl , prohibición , adelanto
5 1 0 K 67 actualidad
11 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 omega7767
repetir comingo, Ursula y sus partidos votantes (ppsoe) son unos pagafantas pringados
4 K 57
Narmer #4 Narmer
#1 Y unos vendepatrias.

Que todavía le hagamos caso al zanahorio…
3 K 39
#8 alhambre
#4 es mejor empezar la guerra comercial con eeuu cuanto antes, y que la paguen los grandes capitales europeos que nos han metido en esto.
0 K 7
rogerius #7 rogerius
#1 Traidores, se dice traidores.
1 K 31
Veelicus #3 Veelicus
La idea es dejar de comprar gas ruso para comprar el gas israeli robado a los palestinos de los yacimientos de la costa de gaza.
www.descifrandolaguerra.es/gas-natural-gaza-recursos-mediterraneo-orie
3 K 47
BastardWolf #9 BastardWolf
#3 y el petróleo que pretende robar a Venezuela
0 K 12
#2 sorlak
Si cedes a los chantajes la primera vez, lo normal es que vuelvan.. y Trump no va a parar..
3 K 43
Gry #5 Gry
#2 Cada vez que un país ha intentado llegar a un acuerdo con Trump ha aumentado sus exigencias antes de firmarlo.
0 K 16
Malinke #6 Malinke
Vamos, que la UE no quería pero EEUU sí. No leí el envío, pero no creo que también nos exijan comprárselo a ellos, no tendrán tan poca vergüenza, ¿no?
-Sí, ¿y más caro?, ah.
0 K 11
suppiluliuma #11 suppiluliuma *
Zazis de MNM: ¡Hay que aislar completamente a Israel! ¡Embargo económico total! ¡Hasta las últimas consecuencias!
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡NO PODEMOS DEJAR DE COMPRAR GAS A LA POBRECITA RUSIA!!! ¡¡¡QUIENEN DEJARLES SIN DINERO PARA LA OPERACIÓN MILITAR ESPECIAL!!! ¡¡¡MISERABLES!!! ¡¡¡FELONES!!! ¡¡¡ASESINOS!!!
0 K 11
#10 guillersk
A ver si aprendéis quien manda
0 K 9

menéame