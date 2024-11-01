La UE quiere adelantar la prohibición al GNL ruso tras la presión de Trump

Von der Leyen y Kallas no dieron todos los detalles del nuevo paquete, pero funcionarios dijeron que habrá restricciones a los bancos rusos y de Asia central, las refinerías chinas, así como las zonas económicas, una laguna aduanera usada por Moscú para importar bienes de doble uso para su Ejército. “Apuntamos a refinerías, comerciantes de petróleo y empresas petroquímicas de terceros países, incluida China”. Las nuevas sanciones también afectarían a una mayor parte de la flota rusa de petroleros en la sombra y las operaciones de criptomonedas.
| etiquetas: ue , rusia , estados unidos , gas , gnl , prohibición , adelanto
Que todavía le hagamos caso al zanahorio…
www.descifrandolaguerra.es/gas-natural-gaza-recursos-mediterraneo-orie
-Sí, ¿y más caro?, ah.
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡NO PODEMOS DEJAR DE COMPRAR GAS A LA POBRECITA RUSIA!!! ¡¡¡QUIENEN DEJARLES SIN DINERO PARA LA OPERACIÓN MILITAR ESPECIAL!!! ¡¡¡MISERABLES!!! ¡¡¡FELONES!!! ¡¡¡ASESINOS!!!