La UE propone movilizar casi 1.600 millones en ayudas para la DANA de Valencia

La Comisión Europea ha propuesto este viernes desembolsar casi 1.600 millones de euros para la reconstrucción de Valencia tras la dana del pasado 29 de octubre. El gobierno comunitario ha planteado movilizar 945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE, la segunda mayor cantidad de la historia, y redirigir 645 millones de euros en fondos de cohesión a España.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Por esto aguantan a Mazón, porque les va a repartir millones, mientras en las emergencias de fiesta para no molestar la economía

Nuestras vidas no pueden ser sus negocios
ChatGPT #2 ChatGPT
Buah, van a tener que inventar un modelo de sobre con más capacidad para tal evento
sotillo #4 sotillo
#2 Volquetes
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Florentino perez ya trincaba contratos inflados de reconstrucción www.eldiario.es/comunitat-valenciana/contratos-emergencia-dana-inflan-
OCLuis #5 OCLuis *
Millones a cambio de vidas.

Espero que el PP no le coja el gusto a esto, pero viendo que primero fue Aznar provocando atentados, luego la ida dejando morir y terminando con Mazón el pichabraba yo diría que ya saben muy que pueden matar, cobrar millones y quedar impunes. Ese negocio les tiene que gustar.

Y los españoles de bien apoyándoles.

... si es que no nos pasa nada.
