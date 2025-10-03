La UE propone movilizar casi 1.600 millones en ayudas para la DANA de Valencia

La Comisión Europea ha propuesto este viernes desembolsar casi 1.600 millones de euros para la reconstrucción de Valencia tras la dana del pasado 29 de octubre. El gobierno comunitario ha planteado movilizar 945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE, la segunda mayor cantidad de la historia, y redirigir 645 millones de euros en fondos de cohesión a España.