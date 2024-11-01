La UE negocia con Marruecos un acuerdo comercial con productos del Sáhara Occidental pese a las sentencias judiciales

“La Comisión ha optado por negociar con Marruecos en secreto, excluir a los saharauis e imponer un acuerdo que pisotea la autodeterminación”, explican desde el grupo de investigación Western Sahara Resource Watch mientras oculta su posición sobre la sentencia que anuló el acuerdo comercial con Marruecos por ignorar al Sáhara. “Lo más inquietante de todo es que el pueblo saharaui, reconocido tanto por la ONU como por el TJUE como legítimo titular del derecho a la autodeterminación, ha sido una vez más excluido por completo. Marruecos, que no...