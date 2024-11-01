edición general
La UE mete en un cajón la oficialidad de catalán, gallego y euskera

La oficialidad del catalán, el gallego y el euskera no se ha discutido por segunda vez consecutiva en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea de este martes. El Gobierno ahora incluso rebaja la posibilidad de que se discuta a nivel ministerial, a pesar de que en el pasado lo vendía como un gran logro, y el secretario de estado para la UE, Fernando Sampedro, ha asegurado en declaraciones de los medios que la Moncloa “continúa trabajando” para la iniciativa y que mantiene su “optimismo”.

alcama #1 alcama
Titular alternativo : La UE no compra las chorradas de Sanchez
#2 vGeeSiz
#1 titular alternativo: En la UE no dependen de los votos de esa gente para gobernar
Fedorito #3 Fedorito
Españoles que se alegran de que una lengua española no sea oficial en el parlamento europeo, luego se extrañan de que algunos españoles quieran dejar de serlo.
