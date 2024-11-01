UE: es ‘manifiestamente mejorable’ la prevención de los incendios forestales de este verano

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró este martes en el Parlamento Europeo que los incendios forestales ocurridos este verano en los países del sur de Europa demuestran la necesidad de invertir más y mejor en medidas de prevención. «El mensaje de este verano es alto y claro: Europa debe centrarse más en la prevención de incendios antes de que comiencen. Necesitamos inversiones más orientadas y políticas inteligentes para (tener) unos entornos resilientes a los fuegos», dijo Lahbib ante los eurodiputados.