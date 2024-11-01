edición general
26 meneos
37 clics

La UE y la "justicia" alemana abocan al periodista Hüseyin Doğru a la pobreza y a la muerte civil como castigo por sus reportajes sobre Gaza

El Tribunal Local de Frankfurt am Main ha desestimado el recurso de urgencia interpuesto por el periodista Hüseyin Doğru, residente en Berlín, confirmando las severas restricciones financieras que pesan sobre él tras su inclusión en la lista de sanciones de la Unión Europea en mayo de 2025. El fallo judicial deja al informador, padre de dos bebés, en una situación de vulnerabilidad extrema, sin capacidad para cubrir gastos básicos como el alquiler o contratos de servicios esenciales.

| etiquetas: sionismo , genocidio , epstein , israel , pobreza
21 5 0 K 235 politica
5 comentarios
21 5 0 K 235 politica
Nube_Gris #4 Nube_Gris
El mundo del revés: los malos al timón y condenando a los que avisan que hay rocas en el fondo.

La sociedad se va a pique.
2 K 32
#3 Pitchford
No entiendo esta nueva pena de ostracismo tecnológico. ¿Ya no basta con multas o trabajos sociales, para condenas que no supongan cárcel?
1 K 32
LinternaGorri #5 LinternaGorri
#3 con este castigo + dni digital + euro digital = disidencia cerocero
1 K 32
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Vaya también lo están haciendo con los griegos www.meneame.net/m/politica/israel-domina-compras-vivienda-parte-extran

Y también lo hacen en Valencia www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-

Y también lo están haciendo con los portugueses www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies

Pero eh, el malo soy yo eh. Atacan para empobrecer a todo el mediterraneo a todo el que se les opone, pero ts, que no te despisten el malo es este comentarista random de internet
1 K 26
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Vaya esto se parece a lo que hacen con la clase trabajadora en España que tiene dificultades para acceder a una vivienda, alquiler o llegar a fin de mes. Son los israelíes, por eso se me ataca cuando digo que si nos quejamos del cambio climático en redes espantamos a los guiris y turistas y arreglamos el problema, que me persigue la clase de los archivos de [censored]

Vaya ojalá los cristianos hubieran escrito algo sobre esto hace miles de años
0 K 17

menéame