La UE y la "justicia" alemana abocan al periodista Hüseyin Doğru a la pobreza y a la muerte civil como castigo por sus reportajes sobre Gaza

El Tribunal Local de Frankfurt am Main ha desestimado el recurso de urgencia interpuesto por el periodista Hüseyin Doğru, residente en Berlín, confirmando las severas restricciones financieras que pesan sobre él tras su inclusión en la lista de sanciones de la Unión Europea en mayo de 2025. El fallo judicial deja al informador, padre de dos bebés, en una situación de vulnerabilidad extrema, sin capacidad para cubrir gastos básicos como el alquiler o contratos de servicios esenciales.