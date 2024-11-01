La UE y la "justicia" alemana abocan al periodista Hüseyin Doğru a la pobreza y a la muerte civil como castigo por sus reportajes sobre Gaza

El Tribunal Local de Frankfurt am Main ha desestimado el recurso de urgencia interpuesto por el periodista Hüseyin Doğru, residente en Berlín, confirmando las severas restricciones financieras que pesan sobre él tras su inclusión en la lista de sanciones de la Unión Europea en mayo de 2025. El fallo judicial deja al informador, padre de dos bebés, en una situación de vulnerabilidad extrema, sin capacidad para cubrir gastos básicos como el alquiler o contratos de servicios esenciales.
| etiquetas: sionismo , genocidio , epstein , israel , pobreza
La sociedad se va a pique.
Y también lo hacen en Valencia www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
Y también lo están haciendo con los portugueses www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
Pero eh, el malo soy yo eh. Atacan para empobrecer a todo el mediterraneo a todo el que se les opone, pero ts, que no te despisten el malo es este comentarista random de internet
Vaya ojalá los cristianos hubieran escrito algo sobre esto hace miles de años