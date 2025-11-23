La UE frente al riesgo jurídico de confiscar los activos rusos

La UE se enfrenta así a un cruce de caminos. El congelamiento de los activos rusos sigue siendo una herramienta potente y simbólica, pero sus límites se hacen cada vez más visibles. La confiscación definitiva proporcionaría recursos inmediatos a Ucrania, pero abriría una peligrosa caja de Pandora jurídica y diplomática.

Bruselas debe tener presente que, en su afán por castigar a Moscú, podría poner en riesgo su propio marco jurídico y la autoridad moral que sustenta su poder blando en el mundo....

Steven Cavarelli,especialista en derecho comerc