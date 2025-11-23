edición general
La UE frente al riesgo jurídico de confiscar los activos rusos

La UE se enfrenta así a un cruce de caminos. El congelamiento de los activos rusos sigue siendo una herramienta potente y simbólica, pero sus límites se hacen cada vez más visibles. La confiscación definitiva proporcionaría recursos inmediatos a Ucrania, pero abriría una peligrosa caja de Pandora jurídica y diplomática.
Bruselas debe tener presente que, en su afán por castigar a Moscú, podría poner en riesgo su propio marco jurídico y la autoridad moral que sustenta su poder blando en el mundo....
Steven Cavarelli,especialista en derecho comerc

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Estoy a favor de que lo hagan… detrás Israel y cualquier otro país que ose invadir a su vecino y no respete los DDHH…
No?
1 K 40
Yoryo #5 Yoryo
#3 Pues a EEUU le va a partir su maltrecha economía si tiene que pagar por cada invasión :troll:
0 K 11
#7 veratus_62d669b4227f8
#3 No, solo Rusia, Israel puede hacer lo que le de la gana.
0 K 7
cocolisto #2 cocolisto
Creo que otra alternativa que se estaba barajando era dar un crédito UE a Ucrania por valor de los activos rusos congelados.
El riesgo es que si la situación se normaliza,esos 300000 mil millones de euros dados por la UE de crédito quedarían sin soporte,con lo cual serían los estados los que asumirían el coste a escote.Todo un poco doloroso para la maltrecha economía europea.
1 K 31
cocolisto #1 cocolisto
No lo van hacer porque sería un cataclismo económico.
"No se trata de un caso aislado. Desde 2014 se han presentado más de 70 recursos contra sanciones europeas relacionadas con la anexión de Crimea. En varias ocasiones, el TJUE ha dado la razón a los demandantes, anulando medidas adoptadas con premura y sin motivación suficiente. Hoy más de 1.500 personas y entidades rusas figuran en la lista negra de la UE, y cada una puede presentar su propio recurso. Una serie de anulaciones en cascada podría socavar la legitimidad del sistema sancionador y generar un coste financiero difícil de asumir".
1 K 31
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#1 ¿Crees que cuando haya que devolver la pasta confiscada a los rusos la van a pagar los dirigentes que dieron la orden?

La vamos a pagar tu y yo (y el resto de europeos).
0 K 17
#4 CrudaVerdad
Imaginen que un colega del curro lo han pillado y acusado de un delito, llega la justicia y los busca a ustedes porque fueron los colegas y salían frecuentemente de cañas con ese delincuente, así ustedes no supieran algo sobre el delito. Terminan ustedes pagando con sus propios activos por ser afínes del delincuente.
1 K 21

