La UE endurece ya las normas para los dueños de perros y gatos: el nuevo requisito obligatorio que entra en vigor mañana

Los perros y gatos ocupan un lugar muy importante en la vida de millones de familias en Europa. No son solo animales de compañía, sino parte del hogar, y cada vez es más habitual que viajen con sus dueños, ya sea por vacaciones, mudanzas o visitas familiares. Ante este aumento de desplazamientos, la Unión Europea ha decidido reforzar el control sobre las mascotas con una nueva normativa que entra en vigor ya. El objetivo es que viajar con mascotas sea más seguro, que sea más fácil controlar sus movimientos entre países y mejorar el control