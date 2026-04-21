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La UE endurece ya las normas para los dueños de perros y gatos: el nuevo requisito obligatorio que entra en vigor mañana

La UE endurece ya las normas para los dueños de perros y gatos: el nuevo requisito obligatorio que entra en vigor mañana

Los perros y gatos ocupan un lugar muy importante en la vida de millones de familias en Europa. No son solo animales de compañía, sino parte del hogar, y cada vez es más habitual que viajen con sus dueños, ya sea por vacaciones, mudanzas o visitas familiares. Ante este aumento de desplazamientos, la Unión Europea ha decidido reforzar el control sobre las mascotas con una nueva normativa que entra en vigor ya. El objetivo es que viajar con mascotas sea más seguro, que sea más fácil controlar sus movimientos entre países y mejorar el control

| etiquetas: nueva , norma , ue , para , perros , gatos
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5 comentarios
6 1 0 K 101 Animales
#1 spasmos87
#teahorrounclick A partir de mañana, 22 de abril, será obligatorio que todos los perros y gatos que viajen entre estados miembros cuenten con un pasaporte europeo individual
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#2 Suleiman
#1 Esto ya era obligatorio en España.
3 K 42
themarquesito #4 themarquesito
#1 Gracias, que el clickbait es un horror y falta de ética periodística.
@imparsifal Quizás entre los negativos se pueda añadir "clickbait", así como sugerencia.
1 K 23
Aguarrás #3 Aguarrás
Un tanto sensacionalista ya que está disponible hace años y dicho pasaporte (al menos cuando los compré yo) costaban dos duros.
Luego aparte, piden cosas básicas como que el perro tenga la vacuna antirábica.
Pero bueno, está bien que la gente lo sepa y especialmente el tema de la vacuna lo lleven al día. Es de las más baratas, hay campañas en cada comunidad donde se subvenciona una parte y aún así hay tacaños irresponsables sin vacunar al perro. :palm:
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josde #5 josde
#3 Si, pero la antirrábica que deberá haberse administrado al menos 21 días antes del viaje, así como una desparasitación específica en los días previos al desplazamiento. Yo en la cartilla de mi perro figuran todos sus datos, incluido chip y todas las vacunas y pastillas que le dan cada tres meses que le llevo al veterinario.
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menéame