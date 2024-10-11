edición general
16 meneos
21 clics
La UE denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Kiev durante los bombardeos que han dejado al menos 14 muertos

La UE denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Kiev durante los bombardeos que han dejado al menos 14 muertos

La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev ha sido atacada "deliberadamente" durante los bombardeos rusos contra la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se ha declarado este jueves "horrorizado" ante esta nueva noche de ataques.

| etiquetas: horrorizado , rusia , ataca , delegacion , union europea , kiev
13 3 0 K 160 actualidad
30 comentarios
13 3 0 K 160 actualidad
Comentarios destacados:          
Libelulo #1 Libelulo
¿Tiene la UE la misma vara de medir del conflicto de Ucrania con el genocidio de Palestina?
8 K 117
javibaz #5 javibaz
#1 cuando volaron hospitales financiados por la UE no dijeron gran cosa por lo que no tiene la misma vara.
11 K 165
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#5 cuando Israel ataco a cascos azules, miembros de la ONU y diplomáticos europeos no los vi yo muy indignados
news.un.org/es/story/2024/10/1533416

Aquí o ponemos a ambos al mismo nivel y les aplicamos las mismas medidas a Israel y a Rusia para evitar males mayores o lo que salga de estos dos se nos volverá en contra
11 K 165
Verdaderofalso #25 Verdaderofalso *
#19 ui si, con unas consecuencias terribles para el país atacante.

Prometieron no volver hacerlo.
Es como José Andrés cuando mataron a sus empleados y se indignó un poquito y hace poco se hizo una foto súper cuqui.

Actuaciones y contundencia. Es la única salida
1 K 29
sotillo #9 sotillo
#1 Entonces si les cae una de las de Gaza se quedan mudos
0 K 12
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#1 Whataboutism, como siempre para tapar la mierda de Rusia
1 K 15
Libelulo #16 Libelulo *
#14 No, no no y no. No defiendo a Rusia y mucho menos a Putin que que es maldito dictador. Pero clama al cielo que la UE está no solo mirando hacia otro lado, sino mandando armas a Israel, y aquí, hija si no reconoces el genocidio palestino es que estás con los genocidas.
¿Lo eres?
1 K 27
#17 BloodStar
#16 ¿En las noticias sobre Gaza metes Ucrania con calzador? ¿Tu misión sagrada es desviar las noticias contínuamente o cómo funciona?
0 K 6
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#16 Apostaría a que no irás a los "escasos" meneos sobre Gaza a decir que Putin hace lo mismo en Ucrania

Porque tapar la mierda del fascista y criminal de Putin es de fascistas
¿Lo eres?
0 K 6
Libelulo #20 Libelulo
#18 Por supuesto que no soy fascista y considero a Putin como maldito fascista que es. ¿A qué llamas tapar mierda con una verdad como un templo? ¿Dices que la UE no está haciendo nada para castigar a Israel o no es verdad y que contra Rusia ya no saben lo que hacer para aislarlo?
0 K 7
ElenaCoures1 #23 ElenaCoures1
#20 Claro que no eres
No se nota casi nada

Ya te veré quejándote del genocidio de Gaza en alguna noticia que hable sobre cambio climático o lo que sea
En las de Gaza no, que ahí no hace falta
Y en las que hablen mal de Rusia, tú estate atento para tapar, que hay mucho que tapar y lo de Gaza viene bien
(Ten cuidado, si tu amo te ve llamándole fascista, se puede cabrear)
0 K 6
Libelulo #28 Libelulo
#23 Claro que me quejo del genocidio de Gaza, ¿tu no?
0 K 7
salteado3 #30 salteado3 *
#20 La tengo ignorada, pero por tu respuesta ya ha sacado su muletilla favorita :troll:  media
0 K 14
salteado3 #24 salteado3
#1 No son casos comparables: la delegación de la UE sigue viva.
1 K 23
Supercinexin #4 Supercinexin
Probablemente eran drogadictos nazis, según fuentes del Gobierno Ruso. Además el bombardeo se realizó siguiendo escrupulosamente las Leyes Rusas, tras avisar a los civiles en la zona de que iban a ser bombardeados, dándoles tiempo a refugiarse. De todos modos, el Ejército Ruso abrirá una investigación para aclarar estos hechos. Aún es pronto para hacer valoraciones hasta que los Expertos de las Fuerzas Armadas Rusas evalúen lo que ha sucedido.
3 K 67
Huginn #8 Huginn
#4 Llamando al Sr. DobleRasero

Genocidio en Gaza: Más de 40.000 civiles muertos
www.swissinfo.ch/spa/al-menos-el-83-%-de-los-muertos-en-gaza-son-civil

Guerra en Ucrania: 12.600 civiles muertos
www.swissinfo.ch/spa/onu-hace-balance-de-3-años-de-crímenes-en-ucran
1 K 30
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica
#8 ¿Los que no son civiles en Gaza qué son?
1 K 31
alpoza #12 alpoza *
#11 En Gaza son todos terroristas según los que causan esas muertes civiles.

perdón.. no vi el nick de tu usuario :shit:
0 K 13
Huginn #13 Huginn
#11 No sé, pregúntaselo a quién hace las estadísticas.
0 K 10
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#8

Y unos son crímenes y los otros se deben morir solos, a tenor del titulat.
0 K 20
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Una de las muchas cosas chungas que tiene la guerra es eso, que te caen bombas encima.
4 K 56
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#2 Exacto. Los ucranianos tienen un extraño empeño en vivir en los mismos lugares en los que caen las bombas rusas. Igual que los gazatíes con las iraelíes. Y tienen el descaro de quejarse. :troll:
5 K 62
sotillo #10 sotillo
#2 Peor es un genocidio
1 K 30
ur_quan_master #27 ur_quan_master *
#2 más aún sí la alimentas, añado.
0 K 12
Heni #29 Heni *
Es bueno recordar a la UE que se puso del lado de Ucrania ayudándola económica y miltarmente, por tanto actualmente la UE es una parte beligerante en la guerra Ucranina aunque no haya enviado soldados, y sus oficinas son un objetivo militar legítimo

Lo que aún no entendí es como Rusia aún no tiene atacado los trenes que lleva a Kiev a representantes de la UE, aunque me imagino que será cuestión de tiempo
0 K 14
Veelicus #3 Veelicus
Un aviso mas que claro.
0 K 11
#26 AlexGuevara
Como son estos rusos...armamos a Ucrania hasta los dientes manteniéndola viva en la guerra...y luego nos atacan
0 K 8
#15 fremen11
Venga, cómo la UE no ha ayudado a UScrania......debe ser que sus instalaciones en el país no deben ser consideradas objetivos militares, es para descojonarse......
1 K 7
#22 fremen11
#15 Esto iba Elenita de UScrania que no de Troya, que me ha metido en el ignore
0 K 10

menéame