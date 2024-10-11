La UE denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Kiev durante los bombardeos que han dejado al menos 14 muertos

La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev ha sido atacada "deliberadamente" durante los bombardeos rusos contra la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se ha declarado este jueves "horrorizado" ante esta nueva noche de ataques.
Aquí o ponemos a ambos al mismo nivel y les aplicamos las mismas medidas a Israel y a Rusia para evitar males mayores o lo que salga de estos dos se nos volverá en contra
Prometieron no volver hacerlo.
Es como José Andrés cuando mataron a sus empleados y se indignó un poquito y hace poco se hizo una foto súper cuqui.
Actuaciones y contundencia. Es la única salida
¿Lo eres?
Porque tapar la mierda del fascista y criminal de Putin es de fascistas
¿Lo eres?
No se nota casi nada
Ya te veré quejándote del genocidio de Gaza en alguna noticia que hable sobre cambio climático o lo que sea
En las de Gaza no, que ahí no hace falta
Y en las que hablen mal de Rusia, tú estate atento para tapar, que hay mucho que tapar y lo de Gaza viene bien
(Ten cuidado, si tu amo te ve llamándole fascista, se puede cabrear)
Genocidio en Gaza: Más de 40.000 civiles muertos
www.swissinfo.ch/spa/al-menos-el-83-%-de-los-muertos-en-gaza-son-civil
Guerra en Ucrania: 12.600 civiles muertos
www.swissinfo.ch/spa/onu-hace-balance-de-3-años-de-crímenes-en-ucran
perdón.. no vi el nick de tu usuario
Y unos son crímenes y los otros se deben morir solos, a tenor del titulat.
Lo que aún no entendí es como Rusia aún no tiene atacado los trenes que lleva a Kiev a representantes de la UE, aunque me imagino que será cuestión de tiempo