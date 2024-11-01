edición general
La UE concede 1.500 millones € en préstamos sin intereses para impulsar la industria de baterías para coches eléctricos

Continúa la búsqueda de cuál será la empresa de baterías europeas que se llevará el apoyo económico del ‘Battery Booster’. Este es un préstamo sin intereses que la UE proporcionara a una compañía. La cuantía es de 1.500 millones de euros y en el objetivo están tres marcas que se postulan como las más prometedoras del panorama actual.

Tras las declaradas quiebras de Cellforce, Northvolt y Britishvolt, Europa cuenta actualmente con tres grandes alternativas principales: PowerCo, Automotive Cells Company (ACC) y Verkor.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Mucho mejor invertidos que en la guerra de Ucrania.
