La UE amplía a 91 municipios las restricciones por la peste porcina en España

La Unión Europea (UE) ha ampliado de 64 a 91 los municipios de la zona afectada por el brote de peste porcina africana, que estarán sometidos a restricciones hasta el 28 de febrero de 2026, y ha dejado fuera de este perímetro las comarcas con mayor peso del sector porcino, como Osona, Bages y Segrià. En total son ocho las comarcas barcelonesas afectadas por las limitaciones por la peste porcina africana (PPA), una enfermedad vírica infecciosa que afecta a los jabalíes y a los porcinos en cautividad y que puede tener graves repercusiones........

1 comentarios
tul #1 tul
parece que estas navidades tendremos ofertones de jamon a cascoporro
