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La UE acusa a Israel de “violar la libertad religiosa” en Jerusalén

La UE acusa a Israel de “violar la libertad religiosa” en Jerusalén

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, criticó a Israel por impedir al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro y calificó la decisión como una “violación de la libertad religiosa”. En un mensaje publicado en redes sociales, Kallas sostuvo que la actuación de la policía israelí también quebranta “las protecciones de larga data que rigen los lugares sagrados”.

| etiquetas: ue , israel , violación , libertad religiosa , jerusalén , kaja kallas
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
pitercio #4 pitercio
Pueden reventar miles de niños si luego dejan ir a misa a los viejos.
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Herumel #3 Herumel
Los genocidios con silencios, estas cosas se levanta la voz.... :palm:
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#7 JanSolo
Está señora es un personaje grotesco que ha estado defendiendo a Israel mientras llevaba a cabo un genocidio, entre ellos más de 15000 niños y niñas y ahora se pone en su contra porque a un cura no le han dejado dar misa. Está sinvergüenza si que sobra.
1 K 23
vicus. #5 vicus.
Protesta energética patrocinada por Redbull. Pero lo del genocidio en gaza ya tal...
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#1 DotorMaster
Profundamente preocupados.
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Ishkar #2 Ishkar
#1 Protesta energética
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capitan__nemo #11 capitan__nemo
Si claro.
Despues de cometer genocidio, crimenes de guerra, crimenes de lesa humanidad, violaciones de ddhh, terrorismo de estado, asesinatos, tortura, secuestro, ocupacion, invasion, corrupción, robo, apartheid, agresion y ataque ilegal, ...

Despues de asesinar a decenas de miles de bebes no nacidos, bebes, niños, menores, ancianos, mujeres, civiles, discapacitados, personal médico y sanitario, periodistas, personal de ongs humanitarias, ...

Ahora lo de la libertad religiosa les va a importar.
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angelitoMagno #8 angelitoMagno
Kaja Kallas ya pidió a Isreal en 2025 que cesara los ataques sobre Gaza y se permitiera el acceso de la ayuda humanitaria.
efe.com/mundo/2025-08-12/kaja-kallas-crisis-gaza/

Y recientemente la UE ha pedido a Israel que cese los ataques contra Libano e Iran.
www.europapress.es/internacional/noticia-ue-reclama-israel-apueste-dip
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DDJ #6 DDJ *
Si ha ocurrido es porque Diosito así lo ha querido, los designios divinos, sabiduría y sus juicios son demasiado profundos para que la mente humana los comprenda. Los caminos de Dios son inescrutables.

Yo también sé jugar con sus frases marrulleras.
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Va a ser ese el problema... que están con el genocidio...es su cultura,respeto, tradiciones, pueblo de dios, germanypass, etc pero...
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Bonzaitrax #12 Bonzaitrax
La tal Kaja, ¿Es consciente que sus declaraciones no solo se quedan en la UE?
Kaja haciendo amigos en el resto del mundo.
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#10 charly-brown
Israel puede hacer lo que le venga en gana y no pasaría nada!
Prueba de ello es que hasta el día de hoy nunca ha tenido que cumplir una resolución de la ONU, ni la va a cumplir. Antes desaparece el mundo.
La noticia debería ir a la sección de humor.
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menéame