La UE acusa a Israel de “violar la libertad religiosa” en Jerusalén

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, criticó a Israel por impedir al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro y calificó la decisión como una “violación de la libertad religiosa”. En un mensaje publicado en redes sociales, Kallas sostuvo que la actuación de la policía israelí también quebranta “las protecciones de larga data que rigen los lugares sagrados”.