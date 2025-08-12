La UE acusa a Israel de “violar la libertad religiosa” en Jerusalén

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, criticó a Israel por impedir al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro y calificó la decisión como una “violación de la libertad religiosa”. En un mensaje publicado en redes sociales, Kallas sostuvo que la actuación de la policía israelí también quebranta “las protecciones de larga data que rigen los lugares sagrados”.
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Despues de cometer genocidio, crimenes de guerra, crimenes de lesa humanidad, violaciones de ddhh, terrorismo de estado, asesinatos, tortura, secuestro, ocupacion, invasion, corrupción, robo, apartheid, agresion y ataque ilegal, ...
Despues de asesinar a decenas de miles de bebes no nacidos, bebes, niños, menores, ancianos, mujeres, civiles, discapacitados, personal médico y sanitario, periodistas, personal de ongs humanitarias, ...
Ahora lo de la libertad religiosa les va a importar.
efe.com/mundo/2025-08-12/kaja-kallas-crisis-gaza/
Y recientemente la UE ha pedido a Israel que cese los ataques contra Libano e Iran.
www.europapress.es/internacional/noticia-ue-reclama-israel-apueste-dip
Yo también sé jugar con sus frases marrulleras.
Kaja haciendo amigos en el resto del mundo.
Prueba de ello es que hasta el día de hoy nunca ha tenido que cumplir una resolución de la ONU, ni la va a cumplir. Antes desaparece el mundo.
La noticia debería ir a la sección de humor.