La UE acepta que no haya sólo coches eléctricos a partir de 2035

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, a través de un post en 'X', ha dejado bien claro que la Unión Europea quiere proteger la industria del automóvil, uno de los pilares de la economía y de puestos de trabajo en Europa. Para ello está abierta a una revisión de las normas previstas para entrar en vigor en 2035, que apuestan exclusivamente por el automóvil eléctrico.
- En 2022 aprueban la legistlación para prohibir motores de combustion en 2035. (13 años vista)
- Dicha legislación incluye una revisión en 2027 para evaluar el progreso.
- En 2025 Úrsula nos dice que no nos hagamos ilusiones, que era por las risas.
Ni esperar a 2027 para recular?
Lo de los fabricantes de coches, que llaman utópico el cambio, es para enmarcar.
2035 está muy lejos aún, seguro que para entonces el panorama ha cambiado.
Así no.
Mientras, mi hija haciendo un trabajo para el colegio de porque debemos parar de quemar petroleo porque se destruye la naturaleza ..... Me encanta la ilusión que tiene y sus ganas de hacer el bien para el mundo. Me desilusiona los políticos que votamos, que siempre elegimos los malos ....
Esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Se pongan como se pongan, el coche eléctrico va a arrasar, le quedan como mucho 5 años para que sea más barato que uno de combustión.
Y aunque solo cargues fuera de casa, va a compensar por el bajísimo mantenimiento y cambio de piezas que tiene.
Un coche eléctrico no dura más de 20 años como muchos diésel o gasolina ni de lejos.
El que haya comprado un buen coche térmico recientemente y lo cuide bien, en 2035 seguirá funcionando perfectamente, cosa que no le pasará alguien que haya comprado uno eléctrico puro.
Y ojo, que no estoy hablando de kilómetros, estoy hablando de años.