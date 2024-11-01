Un ucraniano cambia su sexo a femenino para evitar la movilización forzosa

La oficina de reclutamiento de Ucrania, excluyó del sistema de registro electrónico de reservistas Obereg, a un hombre que cambió su sexo a femenino para evitar ser movilizado. Según la sentencia, el cambio del sexo se hizo constar en la partida de estado civil. Sobre esta base se le expidieron un certificado de nacimiento y un nuevo pasaporte de ciudadano de Ucrania en el que figuraba como de sexo femenino. En la Red aparecen regularmente imágenes de comisarios militares reclutando a la fuerza a hombres en plena calle, transportes públicos,...