Ucrania lanza un ataque masivo con cientos de drones contra varios aeropuertos y estructuras energéticas clave rusas

Rusia amaneció este 12 de septiembre bajo uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus defensas aéreas interceptaron 221 aparatos ucranianos durante la noche en distintas regiones, incluidos Moscú y el óblast de Leningrado. Kiev no ha comentado la operación, pero la magnitud del asalto marca un salto cualitativo en la guerra de desgaste que ambos países libran desde hace más de tres años