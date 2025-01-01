edición general
Ucrania esconde sus F-16 a plena vista y marca el futuro de la guerra aérea sin que nadie lo note

No es que Rusia no sepa dónde están los F-16. Es que Ucrania ha convertido las carreteras en aeródromos invisibles. El nuevo modelo móvil que improvisa Kiev no solo redefine su supervivencia, sino que anticipa cómo las potencias del futuro tendrán que luchar para no desaparecer desde el primer día. Camiones taller, grúas para armamento, pickups tácticos, centros móviles de planificación y vehículos habitables forman una red logística sobre ruedas. Con apenas 1,2 millones de dólares, Ucrania ha creado un ecosistema que reduce la vulnerabilidad

Kasterot #1 Kasterot *
Menuda romantización de las soluciones de emergencia. Lo hacen forzados por la superioridad aérea rusa y la vulnerabilidad de sus infraestructuras.
Convertir carreteras en pistas lo hizo Suecia en la Guerra Fría. No se si es una cosas segura hacerlo, no lo parece
Parece que los ucranianos están inventando el hilo negro todas la semanas
3 K 35
txillo #3 txillo *
#1 Ya ves, utilizar tramos de autovías más o menos rectos y lisos para despegar y aterrizar de forma puramente visual es una desventaja brutal salvo que se esté en condiciones meteorológicas óptimas. Es una bonita manera de decir que no pueden dejar sus aviones aparcados por mucho tiempo en el mismo sitio porque se los destruyen. Además de usar infraestructuras civiles para fines militares con todos perjuicios que conlleva.
1 K 19
Trifasico #6 Trifasico *
#3 Acaban de convertir esas infraestructuras civiles en objetivos militares legitimos
0 K 8
#4 guillersk
#1 Claro que es una solución de emergencia a problemas nuevos.

Se alaba la inventiva y la velocidad de aplicación.

Suecia tenia pistas de aterrizaje, Ucrania el aeropuerto ( base ) entero.
0 K 10
#7 Mataq
#1 de acuerdo sobre la romantizacion, no tanto con la superioridad aérea.

En el frente no lo tienen. La mantienen solo en en los bombardeos a gran distancia y altura. Aunque Ucrania también les ha hecho daño allí. Recordar que ya casi no les quedan aviones de alerta temprana
0 K 6
#2 sliana
Hace tanto tiempo que no tenemos una guerra que nos importe, que nuestros periodistas creen que todo se está inventando en este momento
0 K 7
#5 Dedalos
Ucrania no está marcando el futuro de nada, excepto el futuro de un país destruido y corrupto.

Esto es triste propaganda, y seguramente los europeos la habremos pagado con nuestros impuestos.
0 K 7

