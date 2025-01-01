Ucrania esconde sus F-16 a plena vista y marca el futuro de la guerra aérea sin que nadie lo note

No es que Rusia no sepa dónde están los F-16. Es que Ucrania ha convertido las carreteras en aeródromos invisibles. El nuevo modelo móvil que improvisa Kiev no solo redefine su supervivencia, sino que anticipa cómo las potencias del futuro tendrán que luchar para no desaparecer desde el primer día. Camiones taller, grúas para armamento, pickups tácticos, centros móviles de planificación y vehículos habitables forman una red logística sobre ruedas. Con apenas 1,2 millones de dólares, Ucrania ha creado un ecosistema que reduce la vulnerabilidad
Convertir carreteras en pistas lo hizo Suecia en la Guerra Fría. No se si es una cosas segura hacerlo, no lo parece
Parece que los ucranianos están inventando el hilo negro todas la semanas
Se alaba la inventiva y la velocidad de aplicación.
Suecia tenia pistas de aterrizaje, Ucrania el aeropuerto ( base ) entero.
En el frente no lo tienen. La mantienen solo en en los bombardeos a gran distancia y altura. Aunque Ucrania también les ha hecho daño allí. Recordar que ya casi no les quedan aviones de alerta temprana
Esto es triste propaganda, y seguramente los europeos la habremos pagado con nuestros impuestos.